Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Aktivisták és támogatók nélkül nincs győztes kampány

„Aktivisták és támogatók nélkül nincs győztes kampány” – hangsúlyozta Facebook-bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki szerint a választási küzdelem kulcsa a mozgósítás és a helyi közösségek ereje.
A honvédelmi miniszter közösségi oldalán számolt be arról, hogy Szentendrén személyesen is megköszönte az aktivisták és támogatók munkáját. Kiemelte:
a kampány sikere az ő elkötelezettségükön múlik.
Hozzátette, a jelenlegi politikai helyzetben különösen fontos, hogy mindenki részt vegyen a közös munkában, hiszen – megfogalmazása szerint – a választók április 12-én „sorsot választanak maguknak”.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: április 12-én a biztos választás a Fidesz!
Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Forrás: Facebook)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!