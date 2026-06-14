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Arda Güler: sok hűhó semmiért – a törökök csúnyán felsültek az első vb-meccsükön

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Ausztrália 2-0-s győzelmet aratott Törökország ellen a labdarúgó-világbajnokság D csoportjának első fordulójában Vancouverben. Arda Güler vezetésével a törökök nem tudták gólra váltani a fölényüket, a Real Madrid sztárja élen járt csapata nagy tűzerejében, aminek semmi eredménye nem volt – Ausztrália kis túlzással helyzet nélkül nyert.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 8:11
Arda Güler és Törökország nem ilyen vb-rajtot remélt Fotó: ERCIN ERTURK Forrás: ANADOLU
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