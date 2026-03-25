Szentkirályi Alexandra: Megszólalt egy ukrán elemző, ki is derült, hogy összejátszanak Magyar Péterrel + videó

Az ukrán elemző kijelentése után ismét reflektorfénybe került a Tisza Párt és Ukrajna feltételezett kapcsolata. Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője szerint az elhangzottak újabb jelként értelmezhetők ebben az összefüggésben.

Az ukrán elemző arról beszélt, hogy

Magyar Péternek a választók felé olyan üzeneteket kell megfogalmaznia, amelyek számukra kedvezők, ha politikai sikert akar elérni. Példaként említette, hogy azt kell hangsúlyoznia: „nem akarnak fegyvert és katonát küldeni Ukrajnának”.

Szentkirályi Alexandra szerint nem először hangzanak el ilyen kijelentések ukrán oldalról. Úgy fogalmazott: korábban Tseber Roland is arról beszélt, hogy vissza kell fogni a megszólalásokat, nehogy „kiderüljön az igazság”.

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta:

az igazság az, hogy a Tisza Párt és ukrán szereplők között kapcsolat van, és mindkét fél abban érdekelt, hogy Magyarországon olyan kormány alakuljon, amely Ukrajna uniós csatlakozását támogatná, valamint pénzügyi és katonai segítséget nyújtana.

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: mindez egybevág Orbán Viktor állításaival, amelyek szerint ukrán oldalról segíthetik a Tisza mozgósítását, és Szijjártó Péter lehallgatása is felmerült.

A politikus hangsúlyozta: szerinte a magyar választók nem támogatnak olyan irányt, amely külső érdekeket helyezne előtérbe.

Amíg nemzeti kormány van, Magyarország szuverén és szabad állam lesz és megvédjük a magyarok érdekeit. Ezért az egyetlen biztos választás a Fidesz!

– zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.