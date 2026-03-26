Thanos Plein, a tiszás influenszer aberrált módon szólogat be Szentkirályi Alexandrának

Az utóbbi hetekben egy közismert tartalomgyártó, aki a közösségi médiában Thanos néven ismert, nyíltan a Tisza Párt támogatójának mondta magát. Feltűnése nem előzmények nélküli: a párt körül már korábban is megjelentek megosztó stílusú véleményvezérek, akik provokatív tartalmaikkal igyekeztek figyelmet generálni − erről a konkrét személyről pedig már lapunk is írt korábban.

A közösségi médiában terjedő videókból egy zűrös figura képe bontakozott ki a Tisza Párthoz köthető influenszerről, ráadásul csatornáján is többször tett közzé obszcén, trágár tartalmakat, melyek gyakran korhatárosak.

A Tisza Párt vezéréről, Magyar Péterről köztudott, hogy nem bánik kesztyűs kézzel a nőkkel, nem különösebben meglepő tehát, hogy új követője egy női fideszes politikust vett célba. Szentkirályi Alexandra azonban videóban válaszolt a kétes megjelenésű figurának.

Erre is érkezett válasz a tiktokertől, ám a felvétel stílusa és hangvétele személyeskedő, provokatív és felháborító, mint a Tisza szimpatizánsainak legtöbb megmozdulása. A felvétel olyan elemeket tartalmaz, amelyek a közbeszédben nem elfogadottak, így szó szerint azt nem is idézhetjük.

A férfi nem először kerül a látótérbe vállalhatatlan viselkedésével, korábban Győrben idős hölgyeket zaklatott, megfélemlítően lépett fel velük szemben:

A megtámadott idős aktivistákkal végül maga Orbán Viktor miniszterelnök vette fel a kapcsolatot és felköszöntötte őket nőnap alkalmából. Orbán Viktor a Karmelitában fogadta a két aktivistát, akiknek azt mondta:

Nem nagy bátorság magukkal kikezdeni egy ilyen nagydarab kigyúrt embernek. De ezt hagyjuk is, mert ez egy csúnya dolog.

A férfi eredeti neve Wunderlich Dániel, nem titkoltan drogfogyasztó, nyíltan beszélt a koksz pozitív hatásairól, egy kormányellenes feliratot ábrázoló pólóban. Gyakran beszél hódításairól is, szövegét azonban már fiatalabb követői sem veszik be, egy ciki, hazudós ismerőshöz hasonlítják őt. Tartalmai trágárak, hímsoviniszták, állandó jelleggel tárgyiasítja a nőket.