Ilyen a tiszás segítőkészség: támogatást ígért egy ötgyermekes családnak Magyar Péter képviselőjelöltje, majd felszívódott + videó

Számító módon kihasznált, majd magára hagyott egy ötgyermekes családanyát Tompa Enikő, a Tisza Párt egyik hajdú-bihari képviselőjelöltje – hívta fel a figyelmet Bohár Dániel. A Megafon riportere közösségi oldalára feltöltött videójában mutatta be, milyen is igazából Magyar Péterék segítőkészsége.

Tompa Enikő még néhány hónappal ezelőtt videóban számolt be arról, hogyan segítettek egy debreceni családnak. A felvételen egy Krisztiként bemutatott édesanyáról beszél, aki párjával és öt gyermekével nehéz körülmények között próbál boldogulni. A család korábban Debrecen Pac városrészében élt egy rossz állapotú, közművek nélküli házban. A méltatlan lakhatási helyzet miatt a gyámhatóság két gyermeket kiemelt a családból, ők Hajdúsámsonba, nevelőszülőkhöz kerültek.

A videó szerint a Tisza-szigetek összefogásával sikerült új albérletet találni számukra: kifizették a kauciót és a lakbért, emellett bútorokkal és a költözés megszervezésével is segítették a családot. A jelölt a videó végén hangsúlyozta: a Kriszti név nem a valódi személyazonosságot takarja, és a történet részleteit csak akkor kívánja teljes egészében bemutatni, ha a két gyermek biztonságban visszakerül a családhoz.

Tompa Enikő felszívódott

A történetben van azonban egy csavar: miután a Tisza jelöltje leforgatta ezt a reklámvideót önmagáról, teljesen magára hagyta a családot.

– Ők azt nem mondták, hogy ilyen hamar magunkra hagynak, hogy hátat fordítanak. Mert el se tudjuk érni őket, sem telefonon, sem messengeren. Mondták Enikőék, hogy segítenek albérletet keresni. De nem gondoltuk, hogy ilyen drága albérletet találnak nekünk. Ez a segítség ez így nagyon hamar elmaradt

– fogalmazott az édesanya.

Az ügyre eredetileg Pankotai Krisztián, a Debreceni Roma Önkormányzat képviselője és karitatív önkéntes hívta fel a figyelmet, aki régóta ismeri az érintett családot. Ő a Hajdú Online-nak úgy vélekedett, a kampánycélú „segítség” inkább ártott, mint használt.

Magyar Péterék csak rontottak a helyzeten

Úgy fogalmazott: ha nincs lehetőség tartós, valódi támogatásra, jobb nem beavatkozni, mert az csak ront a helyzeten. Mint elmondta, nem egyedi esetről van szó: előfordult már, hogy használhatatlan adományokat – például hibás mosógépet vagy rossz állapotú bútort – kaptak a rászorulók a környéken. Hozzátette, a családnak jelenleg napi megélhetési gondjai vannak. Élelmiszerekkel, tápszerrel, pelenkával, tisztasági szerekkel segítik őket elsősorban. Az adományok, amelyekkel a rászorulókat segítik, a Debreceni Karitatív Testülettől és az Országos Roma Önkormányzattól származnak.

Megcsinálják a videókat, megcsinálják a posztokat, majd magukra hagynak mindenkit. A Tisza Párt maga Magyar Péter, mert pontosan mindegyik ugyanolyan kétarcú, mint az elnök, jól megtalálták egymást

– mutatott rá Bohár Dániel.