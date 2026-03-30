Új képzési központtal bővült a Ludovika – 15 éves az NKE

Ünnepélyes keretek között adták át a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) új képzési központját a Ludovika Campuson, egyben megemlékezve az intézmény újjászületésének 15. évfordulójáról. Az eseményen beszédet mondott Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, valamint Deli Gergely, az egyetem rektora.

Munkatársunktól
2026. 03. 30. 14:50
Fotó: Havran Zoltán
Orbán Balázs beszédében párhuzamot vont Jules Verne A tizenöt éves kapitány című regényének hőse és az NKE fejlődése között, hangsúlyozva: az egyetem mára „felnőtt a feladathoz”. Kiemelte, hogy az intézmény nemcsak oktatási szerepet tölt be, hanem a magyar állam működésének egyik kulcsintézményévé vált, amely hozzájárul egy erős és szuverén Magyarország építéséhez.

A politikai igazgató rámutatott: bár az egyetem jelenlegi formájában 15 éve jött létre, gyökerei több mint két évszázadra nyúlnak vissza, egészen 1808-ig. A Ludovika épületegyüttes és a campus fejlesztése ennek a történelmi örökségnek a folytatása. Az elmúlt években megvalósult beruházások – köztük az oktatási központ, a kollégiumok és a kutatóintézetek – egy egységes, korszerű közszolgálati képzési rendszert hoztak létre.

Orbán Balázs hangsúlyozta: a most átadott új képzési központ különösen fontos a jelenlegi, kihívásokkal teli nemzetközi környezetben. Mint fogalmazott, válságos időkben is szükség van hosszú távú, stratégiai beruházásokra, mert ezek biztosítják a jövő alapjait. Úgy vélte, a siker kulcsa a nemzeti érdekek következetes képviselete és az összefogás.

Deli Gergely rektor beszédében kiemelte: az NKE egyedisége abban rejlik, hogy a társadalmi, nemzetstratégiai és tudományos igényeket egyesíti. Felidézte az egyetem fejlődésének mérföldköveit, külön hangsúlyt fektetve a Ludovika Campus folyamatos bővítésére, amelynek záró eleme a most átadott létesítmény.

A rektor elmondta, hogy az új képzési központ nemcsak modern oktatási környezetet biztosít, hanem a közszolgálati hivatásrendek – így a katasztrófavédelem, a nemzetbiztonság és a tanárképzés – együttműködését is erősíti. Hozzátette: az épületegyüttes a környék lakói számára is nyitott, hozzájárulva a városrész megújulásához.

Az eseményen felavatták Széchenyi Ödön szobrát is, aki a modern magyar tűzoltóság megteremtőjeként vált ismertté. A rektor méltatta életútját, kiemelve, hogy munkássága a bátorság, a kitartás és a közjó szolgálatának példája. Hangsúlyozta: az egyetem célja, hogy hallgatói ebből a szellemi örökségből merítsenek erőt.

A rendezvény méltó lezárása volt az NKE jubileumi programsorozatának, és egyben új fejezetet nyit az intézmény történetében. Az egyetem vezetése szerint a fejlesztések révén az NKE tovább erősítheti szerepét a magyar közszolgálati elit képzésében és a nemzeti stratégiai gondolkodás formálásában.

Borítókép: Az NKE új épületszárnya (Fotó: Havran Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
