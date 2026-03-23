Újra összeállt a dinamikus duó: Orbán Viktor és Lázár János már úton Kecskemétre

– Kecskeméten csata van, ők is tartottak ott nagygyűlést, mi is tartunk – mondta Orbán Viktor legutóbbi Facebook-bejegyzésében. A miniszterelnök és Lázár János Kecskeméten folytatják a Fidesz országjárását.
– Eddig mindenhol mi voltunk többen, remélem, hogy ez a hagyomány folytatódik Kecskeméten is – folytatta a kormányfő, majd Lázár János hozzátette:
– Mi leszünk többen.
Orbán Viktor a héten több városba ellátogat. A miniszterelnök
- március 23-án Kecskeméten,
- március 24-én Nagykanizsán,
- március 25-én Esztergomban,
- március 26-án Törökszentmiklóson,
- március 27-én Veszprémben és Győrben,
- március 28-án Pécelen,
- március 29-én pedig Békéscsabán mond beszédet.
