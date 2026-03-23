Kecskemétre is megérkezett a Békemenet, Orbán Viktor hamarosan beszédet mond – kövesse nálunk élőben

Újra összeállt a dinamikus duó: Orbán Viktor és Lázár János már úton Kecskemétre

A Fidesz országjárása eddig kiemelkedő siker, és hasonlóan pozitívan várja Orbán Viktor és Lázár János a kampány következő állomását: Kecskemétet.

2026. 03. 23. 19:01
Forrás: Facebook/Orbán Viktor
– Kecskeméten csata van, ők is tartottak ott nagygyűlést, mi is tartunk – mondta Orbán Viktor legutóbbi Facebook-bejegyzésében. A miniszterelnök és Lázár János Kecskeméten folytatják a Fidesz országjárását.

Eddig mindenhol mi voltunk többen, remélem, hogy ez a hagyomány folytatódik Kecskeméten is – folytatta a kormányfő, majd Lázár János hozzátette: 

– Mi leszünk többen.

Orbán Viktor a héten több városba ellátogat. A miniszterelnök

  • március 23-án Kecskeméten,
  • március 24-én Nagykanizsán,
  • március 25-én Esztergomban,
  • március 26-án Törökszentmiklóson,
  • március 27-én Veszprémben és Győrben,
  • március 28-án Pécelen,
  • március 29-én pedig Békéscsabán mond beszédet.

Borítókép: Orbán Viktor és Lázár János (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
