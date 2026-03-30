Visszafoglalás – A rossz politikához kapcsolódó fogalmak + videó

A diktatúra, a totalitarizmus olyan rendszerek, amely keverednek ugyan, de negatív fogalmak és alapvetően egyfajta rossz rezsimhez, rossz politikához kapcsolódnak. Honnan indult, mire eredeztethető vissza? Erről is alapos elemzést hallhatnak két eszmetörténészünktől, Megadja Gábortól és Molnár Attila Károlytól.

2026. 03. 30. 15:26
A teljhatalom az antik világig nyúlik vissza, amikor Rómában úgy döntöttek, hogy egy diktátorra bízzák a hatalmat, ami azt jelentette, hogy ideiglenesen kap egy korlátlan hatalmat és tegye rendbe a dolgokat – ezzel kezdte podcastműsorunkat Megadja Gábor. Molnár Attila Károly azzal folytatta, amikor jött a „gebasz”, hat hónapra kineveztek valakit és erre az időszakra felfüggesztették a létező római törvényeket, de ez lejárt, és úgy tűnik, hogy a szabadság védelme érdekében néha a szabadságot fel kell függeszteni. Bár büszkék voltak a törvényeikre, a római jog ma is fontos, de akkor azt mondták, a törvények nem mindig hatékonyak és fel kell adni egy időre, egy diktátornak kell a kezébe adni mindent, aki parancsol, amikor gyors döntéseket kell meghozni. Emlékeztetett arra is, hogy a rómaiak óta velünk él két szempont, a hasznosság és a helyes fogalma, persze a kérdés megmaradt, hogy ezt a két dolgot össze lehet-e egyeztetni?

Arra is emlékeztetett: az optimisták, mint Ciceró, azt mondták, hogy igen, de a diktátor a gyakorlatban úgy látta, hogy nem, a hasznosságnak fontosabbnak kell lennie. Azóta a diktátor mint pozitív vezető megítélése jelentősen megváltozott, ma már negatívumként tekintünk rá. Példaként hozta még a görögöket is, ahol a zsarnok, azaz a türannosz is pozitív megítélésű volt, egészen addig, ameddig Platón meg nem érkezett új gondolataival.

Azt, hogy innen miként jutottunk el a kommunistákig, az embereknek mi lett akkor fontos, mindez részletesen kiderül a Visszafoglalásból.

 

               
       
       
       

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Figyelj a zsebedre, szavazz a Fideszre!

Bayer Zsolt avatarja

A Tisza vezetői beismerik, hogy intézkedéseik hatására az energia- és üzemanyagárak 2-2,5-szeresére emelkednének.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
