Ezen töréspontok mentén szakadhat szét a Tisza-tábor

Szavai szerint ez egy olyan szakpolitikai terület, amelyen igencsak élesen megmutathatók az ideológiai különbségek: aki a liberális, állami nyomás alól felszabaduló gazdaságban hisz, az nem szereti a magas adókat – vagyis alacsony társasági adót és az alacsony személyijövedelemadó-kulcsokat támogatja. – Ez összhangban van a Fidesz elmúlt 16 évben működtetett konzervatív gazdaságpolitikájával, ami viszont azzal jár, hogy mindezekért cserébe jól megemelte az áfát – emlékeztetett. Rámutatott:

ez az egyik legnagyobb töréspont, ugyanis a szavazótábor baloldali, szociáldemokrata része a tehetősebbeket és a vállalatokat is erőteljesen megadóztatná.

– Nagy kihívás lesz ekkora szavazótábort összetartani, szerintem még Magyar Péter sincs igazán tisztában azzal, hogy ki milyen elveket vall a 141 tagú frakcióban, hiszen a nagy részük kezdő – hangsúlyozta az elemző, majd leszögezte, a Tiszának viszont nagyon kedvező helyzetet teremtett az, hogy a Fidesz padlón van, és néhány hónapig még nem fog talpra állni, hiszen a leköszönő nagyobbik kormánypárt nyilvánosan elmondta: legalább nyár végéig eltarthat, amíg végbemegy az átalakulás.