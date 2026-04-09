Alaptalan riogatás, kampányeszköz, pszichózis – így hazudott a háborús veszélyről Magyar Péter és pártja

Bár Magyar Péter és emberei a nyilvánosság előtt az ukrán háborút folyamatosan riogatásnak nevezik, a magyar emberek előtt lehazudják a háború és a háborúpárti brüsszeli politikusok okozta veszélyt, egy ma kiszivárgott hangfelvételből kiderül: a Tisza Párt elnöke zárt ajtók mögött maga is arra számít, hogy – őt idézve – „g…ci nagy háború lesz”.

Bohár Dániel a Patrióta videójában felhívta a figyelmet: a Tisza Párt elnöke valójában pontosan jól tudja, mekkora veszély az ukrán háború.

Magyar Péter pontosan tudja, mire készülnek Brüsszelben, de a nyilvánosság előtt tagadja.

A nyilvánosság előtt az ukrán háborút riogatásnak nevezi, a magyar emberek előtt lehazudja a háború veszélyét és lehazudja a háborúpárti brüsszeli politikusok okozta veszélyt. Szándékosan megtéveszti a magyarokat az ukrán háború kapcsán, hogy elterelje a figyelmet a veszélyről.

– Ezt a szerepet osztották neki. Mi viszont legyünk észnél, mert a jövőnk múlik rajta – hangsúlyozta a műsorvezető.

Hazudnak a szavazóknak

Emlékezetes, Magyar Péter több fórumán próbálta arról meggyőzni a híveit, hogy a brüsszeli vezetők valójában nem támogatják a háborút. A Patrióta be is vágott a videójába egy-két ilyen részletet.

Marhaság, és gátlástalan dolog azzal vádolni az európai vezetőket, hogy háborút akarnak

– hangoztatta az egyik rendezvényén Magyar Péter.

Ruszin-Szendi: A valóság nem indokolja a háborús pszichózist

A Tisza Párt politikusai a nyilvánosság előtt ugyanakkor továbbra is elbagatellizálják, sőt esetenként le is tagadják a katonai konfliktus tényét.

Ruszin-Szendi Romulusz, a párt honvédelmi szakértője a közösségi oldalára feltöltött egyik videós posztjában azt állította, hogy

a kormány háborús pszichózisban él, és nem azért, mert a valóság ezt indokolná, hanem mert kampányeszközzé tette a félelmet.

Magyar Péter bizalmasa szerint „nap mint nap háborúról beszélnek, fenyegetnek, riogatnak, mintha Magyarország biztonságát nem nyugalommal és felelősséggel, hanem rettegésben tartással lehetne megőrizni”. Ruszin-Szendi szerint „a biztonság nem propaganda, a honvédelem nem kampány, a háború nem kommunikációs eszköz”.