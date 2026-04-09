Exkluzív: új információkat kapott a Magyar Nemzet a szerbiai gázvezeték elleni támadásról

Alaptalan riogatás, kampányeszköz, pszichózis – így hazudott a háborús veszélyről Magyar Péter és pártja

A Tisza Párt hivatalos narratívája szerint nincs és nem is lesz semmiféle háború, ugyanakkor Magyar Péter zárt ajtók mögött beismerte: „g…ci nagy háború lesz”.

2026. 04. 09. 13:21
20241129 Pákozd Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője fotó: Hatlaczki Balázs (HB) Pesti Srácok
Bár Magyar Péter és emberei a nyilvánosság előtt az ukrán háborút folyamatosan riogatásnak nevezik, a magyar emberek előtt lehazudják a háború és a háborúpárti brüsszeli politikusok okozta veszélyt, egy ma kiszivárgott hangfelvételből kiderül: a Tisza Párt elnöke zárt ajtók mögött maga is arra számít, hogy – őt idézve – „g…ci nagy háború lesz”.

Bohár Dániel a Patrióta videójában felhívta a figyelmet: a Tisza Párt elnöke valójában pontosan jól tudja, mekkora veszély az ukrán háború.

Magyar Péter pontosan tudja, mire készülnek Brüsszelben, de a nyilvánosság előtt tagadja.

A nyilvánosság előtt az ukrán háborút riogatásnak nevezi, a magyar emberek előtt lehazudja a háború veszélyét és lehazudja a háborúpárti brüsszeli politikusok okozta veszélyt. Szándékosan megtéveszti a magyarokat az ukrán háború kapcsán, hogy elterelje a figyelmet a veszélyről.

– Ezt a szerepet osztották neki. Mi viszont legyünk észnél, mert a jövőnk múlik rajta – hangsúlyozta a műsorvezető.

Hazudnak a szavazóknak

Emlékezetes, Magyar Péter több fórumán próbálta arról meggyőzni a híveit, hogy a brüsszeli vezetők valójában nem támogatják a háborút. A Patrióta be is vágott a videójába egy-két ilyen részletet.

Marhaság, és gátlástalan dolog azzal vádolni az európai vezetőket, hogy háborút akarnak

– hangoztatta az egyik rendezvényén Magyar Péter.

Ruszin-Szendi: A valóság nem indokolja a háborús pszichózist

A Tisza Párt politikusai a nyilvánosság előtt ugyanakkor továbbra is elbagatellizálják, sőt esetenként le is tagadják a katonai konfliktus tényét.

Ruszin-Szendi Romulusz, a párt honvédelmi szakértője a közösségi oldalára feltöltött egyik videós posztjában azt állította, hogy

a kormány háborús pszichózisban él, és nem azért, mert a valóság ezt indokolná, hanem mert kampányeszközzé tette a félelmet.

Magyar Péter bizalmasa szerint „nap mint nap háborúról beszélnek, fenyegetnek, riogatnak, mintha Magyarország biztonságát nem nyugalommal és felelősséggel, hanem rettegésben tartással lehetne megőrizni”. Ruszin-Szendi szerint „a biztonság nem propaganda, a honvédelem nem kampány, a háború nem kommunikációs eszköz”.

A Tisza Párt szolgálatába állt volt vezérkari főnök egy másik videóban azt ismételgette, hogy nincs háború. Nem kell félni tőle. „Találkozunk az emberekkel is, és ez a hülye háború mindig feljön. Nem kell félni a háborútól, nincs háború” – sulykolta Ruszin-Szendi.

„Milyen háborúról beszélünk?”

A Tisza Párt honvédelmi szakértője korábban arról is beszélt, hogy Magyarországon nincs háborús fenyegetés: „Semmi relevanciája nincs a háborúnak. Ugye, el szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy háború legyen, ahhoz kell kettő fél. Aki támad és akit megtámadnak. Akar-e Magyarország bárkit megtámadni? Én nem mondok ilyet. Nincsen benne se a nemzeti biztonsági stratégiában, se a … nincsen ellenség. Miért támadnánk meg bárkit? Ugye? Minket akar-e megtámadni valaki? Nincs erről szó sehol. Akkor milyen háborúról beszélünk?” – mondta Ruszin-Szendi egy tiszás rendezvényen. 

Többször is hitet tett a háború mellett a Tisza Párt

Az ukrajnai háború kapcsán is hatalmasat hazudott a Tisza Párt vezére, aki marhaságnak nevezte, hogy bárki is háborút akarna, akár itthon, akár Európában. Azonban a Tisza Pártot a sorai között tudó Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber, valamint Ursula von der Leyen – aki a néppárt tagja és az Európai Bizottság elnöke – többször is egyértelműen kijelentették, hogy Európa háborúba lépését szeretnék és ezt tartják az egyetlen megoldásnak.

Manfred Weber egy zágrábi konferencián egyenesen arról beszélt, számára egy álom teljesülne, ha EU-zászlós katonákat küldenénk Ukrajnába.

Magyar Péter azt is állította, hogy nem támogatnak olyan döntést, amely a háború eszkalációjához vezet. Ám tavaly decemberben a Tisza megszavazta a ReArm Europe beruházási csomagot, amellyel ukrán katonai vállalatok uniós forrásokból, így a magyar polgárok által befizetett pénzből vásárolhatnak és fejleszthetnek védelmi eszközöket.

Tavaly márciusban pedig maga Magyar Péter is az előterjesztői között szerepelt annak az állásfoglalási javaslatnak, amely elítéli Magyarország békepárti álláspontját és fegyverküldések finanszírozását követeli minden tagállamtól. A javaslat hangsúlyozza, hogy az előterjesztők szerint Európa jövője egyértelműen az ukrán harctéren fog eldőlni, emiatt pedig követelik, hogy Ukrajnának minden ország feltétlen katonai támogatást nyújtson.

A háború és annak eltagadása kapcsán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte, 

a kétarcú Magyar Péter és pártja hónapok óta győzködi a magyar embereket, hogy a háború veszélye nem valós – miközben zárt ajtók mögött ő is jól tudja, hogy brüsszeli főnökei háborúra készülnek Oroszországgal szemben. Csak a Fidesz a biztos választás!

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (fotó: Hatlaczki Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Mit csinálna egy pszichopata „g…i nagy háború” estén?

Bayer Zsolt avatarja

Ugyanezt üvöltözné amúgy Weber meg Ursula is, ugyanarról a biztonságos helyről, és nagyon meg lennének elégedve magukkal.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
