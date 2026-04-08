Deák Dániel szerint ezért fontos a kormánypártokra szavazni április 12-én + videó

– Szerencsére egyre nyíltabban beszélnek a patrióta oldal ellenfelei – hívta fel a figyelmet Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője hangsúlyozta: „Magyar Péterék elmondják, hogy nem akarnak bot lenni a küllők között. Ők küllő akarnak lenni a keréken Brüsszelben. Nem állnának ellen a brüsszeli kéréseknek.”
Deák Dániel felidézte, Volodimir Zelenszkij nyíltan életveszélyesen megfenyegette a magyar kormányfőt.
Az ukrán elnök elmondta, hogy azért zárja el az olajat, mert azt akarja, hogy egy olyan kormány legyen Magyarországon Magyar Péternek a vezetésével, aki egyértelműen támogatja az ukrán EU-tagságot, támogatja a háború finanszírozását
– emlékeztetett.
Amit mi mondunk, itt a patrióta oldalon azt a tények és a valóság igazolja. Ezért is kulcskérdés most április 12-én, hogy mindenki, aki azt akarja, hogy Magyarország megőrizze a szuverenitását, hogy Magyarország továbbra is egy önálló külpolitikát képviseljen, és képviselje a magyar nemzeti érdeket a világban és az Európai Unión belül, akkor bizony Orbán Viktorra kell szavazni. Ez április 12-én egyértelműen Magyarország érdeke
– mutatott rá a vezető elemző.
Borítókép: Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője (Forrás: Facebook)
