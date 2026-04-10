Erőszakos focihuligán a Tisza Párt Fejér vármegyei csillaga

Megdöbbentő felvétel kezdett terjedni a közösségi médiában, amely a Tisza Párt Fejér vármegyei jelöltjét mutatja be, amint fényes nappal, a nyílt utcán egy verekedésben vesz részt.

Borics Mihály és Magyar Péter (Forrás: Facebook/Borics Mihály)

A felvételen jól látszik, amint a Tisza Párt Fejér vármegyei jelöltje verekszik, illetve huligánok társaságában másokat megfélemlítően viselkedik. A felvételeket közzétevő Bartoloni Fanni véleményvezér kiemelte,

ez a kép jól jellemzi azt, hogy milyen ember ő és milyen szinten mozog az ő kampánycsapata.

Az influenszer szerint a Tisza Párt jelöltje és kampánycsapata ennek a szellemiségnek megfelelően működik a mai napig.

Rengeteg rágalmazásról, sértegetésről, verbális agresszióról beszélek

– tette hozzá Bartoloni.

​Néhány nappal ezelőtt Törő Gábor fideszes országgyűlési képviselő interjújában minden idők legaljasabb kampányának nevezte a 2026-ost. Szerinte a Tisza Párt olyan szintű gyűlöletet hozott be a közbeszédbe, ami minden eddigin túltesz.

Ezúttal Bartoloni Fanni, Törő Gábor lánya szólalt fel, akit elmondása szerint Borics Mihály és csapata folyamatosan fenyeget, rágalmaz és lejárató videókat gyárt ellene és családja ellen. A betegséggel küzdő édesanya azonban kijelentette: nem fél, célja pedig az, hogy hároméves fia egy biztonságos, békés Magyarországon nőhessen fel.