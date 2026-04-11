Ez a választási győzelem receptje

A választási győzelem receptje az, hogy mindannyian odatesszük magunkat – jelentette ki Dömötör Csaba. A Fidesz EP-képviselőjét Filep Dávid kérdezte Vácon, a választ pedig a közösségimédia-oldalán osztotta meg. Az EP-képviselő azt is elmondta, hogy ez az egymillió kézfogás napja, amely nem csupán kézfogásokat jelent.

Az egymillió kézfogás napja arra is utal, hogy az utolsó napokban nem csupán egymillió emberrel, hanem a milliókkal találkoznak, telefonálnak,

ez a pár nap valójában a demokrácia győzelméről, megerősítéséről szól

– hangsúlyozta Dömötör Csaba. Hozzátette: hallották a sértegetéseket, de holnap ők jönnek, az lesz a csendes többség válasza és az lesz a méltó válasz is.