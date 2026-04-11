Lázár János is kampányhajrázik

Elindult Orbán Viktor és Lázár János buszos országjáró körútja, az indulás előtti pillanatokról az építési és közlekedési miniszter osztott meg képeket a közösségi oldalán. A miniszterelnök a felszállás előtt azt kérte a Fidesz támogatóitól, jelöltjeitől, hogy a mai napon fogjanak kezet egymillió magyar emberrel, és mondják el nekik, hogy Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége.

A kormányfő elmondta azt is, hogy a rájuk eső kézfogásmennyiséget „leszállítják” a mai nap Lázár Jánossal a buszos körút során.

Fogjunk kezet egymillió magyar emberrel és mondjuk el nekik, hogy holnap választás van, Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége, a Fidesz a biztos választás

– fogalmazott a kormányfő.

A találkozások után Orbán Viktor visszatér Budapestre, ahol megtartja beszédét az országjárásának utolsó állomásán, a Szentháromság téren.