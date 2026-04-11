Lázár János is kampányhajrázik

Elindult az egymillió kézfogás napja.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 8:30
Forrás: Facebook/Lázár János
Elindult Orbán Viktor és Lázár János buszos országjáró körútja, az indulás előtti pillanatokról az építési és közlekedési miniszter osztott meg képeket a közösségi oldalán. A miniszterelnök a felszállás előtt azt kérte a Fidesz támogatóitól, jelöltjeitől, hogy a mai napon fogjanak kezet egymillió magyar emberrel, és mondják el nekik, hogy Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége.

A kormányfő elmondta azt is, hogy a rájuk eső kézfogásmennyiséget „leszállítják” a mai nap Lázár Jánossal a buszos körút során.

Fogjunk kezet egymillió magyar emberrel és mondjuk el nekik, hogy holnap választás van, Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége, a Fidesz a biztos választás

– fogalmazott a kormányfő.

A találkozások után Orbán Viktor visszatér Budapestre, ahol megtartja beszédét az országjárásának utolsó állomásán, a Szentháromság téren.


Borítókép: Orbán Viktor és Lázár János (Fotó: Facebook/Lázár János)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
