Magyar Péter kimutatta a foga fehérjét: az elmúlt tíz évre kiterjedő vizsgálattal fenyegette meg a határon túli magyar szervezet vezetőjét

Ezek az ígéretek kérhetőek számon a Tisza-kormányon

A tavaly ősszel kiszivárgott, gazdasági konvergenciatervnek nevezett Tisza-tervben az állami egészségbiztosítási rendszer felszámolásáról, magánbiztosítók indításáról írtak. Eszerint sem a háziorvosi ellátás, sem a szakrendelés nem maradna ingyenes. A Tisza Párt egészségügyi tanácsadói pedig kórházak és kórházi ágyak megszüntetéséről beszéltek. Magyar Péter minderre azt mondta, hazugság. Februárban nyilvánosságra hozott egy programot, amelyben csupa jót ígért, minden régióba egy szuperkórházat, ingyenes, jó minőségű állami egészségügyet, a várólisták csökkentését és az egészségügyi dolgozók fizetésemelését. Néhány hónapon belül kiderül, hogy Magyar Péter hazudott vagy igazat mondott.

A Magyar Nemzetnek pedig azt nyilatkozta, hogy jónak tartja a Tisza megszorító csomagját. Rékassy évtizedek óta a fizetős egészségügy mellett kampányol, ahogyan a Tisza környékén feltűnő Kóka János és Kincses Gyula is. A Gyurcsány-kormány egykori gazdasági minisztere, Kóka János, aki aktívan bekapcsolódott a Tisza Pártot segítő érdekcsoportok munkájába, már jóval korábban is az egészségügyi megszorítások mellett kampányolt. 

Több interjúban úgy fogalmazott, hogy a magyar embereknek az lenne a jó, ha a kórházak legalább felét bezárnák, a vállalatoktól pedig pluszforrásokat vonnának be. Más alkalommal pedig arról beszélt, hogy már 30 százalékkal kevesebb kórházzal is beérné.

Az Ellenpont rámutat: Magyar Péterék később egy másik programban egészen más terveket hoztak nyilvánosságra az egészségügyi rendszer átalakításával kapcsolatban. Eszerint 

  • az állami egészségügyre fordított kiadásokat felviszik a GDP 7 százalékára, minden évben a megelőző évhez képest legalább 500 milliárd forint többletforrást biztosítanak, ameddig ezt a szintet el nem érik. 
  • Minden régióban fejlesztenek egy szuperkórházat, és fejlesztik a vidéki, kisebb kórházakat. 
  • Garantálják, hogy az egészségügy állami finanszírozása fedezze az ellátás valós önköltségét és értékét, ezzel megelőzik a kórházak eladósodását. 
  • Minden nagy kormányzati döntést egészséghatás-értékelés előz majd meg. 
  • Az egészségügyi miniszternek vétójoga lesz a kormányzati döntéshozatalban.
Magyarék azt is ígérték, hogy mindenkinek elérhetővé teszik az ingyenes, jó minőségű állami egészségügyet. Felülvizsgálják a teljesítményvolumen-korlátot, és prioritásként kezelik a szakorvos- és ápolóhiány azonnali csökkentését. A várólistákat a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb 6, a járóbeteg-ellátásban 2 hónapra csökkentik. Újjászervezik a népegészségügyet és a szűrőprogramokat, hogy a ciklus végére a részvételi arányok elérjék az uniós átlagot, és a daganatos megbetegedések száma legalább 10 százalékkal csökkenjen. Csökkentik az orvos- és szakdolgozóhiányt. A nővér-orvos arányt 1,6-ról 2,5-re emelik. Bérrendezést hajtanak végre a nem orvosi munkakörökben, illetve biztosítják a bérek értékállóságát. Minden régióban biztosítják, hogy a mentő 15 percen belül a helyszínre érkezzen. Továbbá: minden vidéki kórházat megtartanak, és fejlesztenek.

A magyar választók ezeket kérhetik majd számon a Tisza Párton.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu