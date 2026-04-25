Ezek az ígéretek kérhetőek számon a Tisza-kormányon

A Magyar Nemzetnek pedig azt nyilatkozta, hogy jónak tartja a Tisza megszorító csomagját. Rékassy évtizedek óta a fizetős egészségügy mellett kampányol, ahogyan a Tisza környékén feltűnő Kóka János és Kincses Gyula is. A Gyurcsány-kormány egykori gazdasági minisztere, Kóka János, aki aktívan bekapcsolódott a Tisza Pártot segítő érdekcsoportok munkájába, már jóval korábban is az egészségügyi megszorítások mellett kampányolt.

Több interjúban úgy fogalmazott, hogy a magyar embereknek az lenne a jó, ha a kórházak legalább felét bezárnák, a vállalatoktól pedig pluszforrásokat vonnának be. Más alkalommal pedig arról beszélt, hogy már 30 százalékkal kevesebb kórházzal is beérné.

Az Ellenpont rámutat: Magyar Péterék később egy másik programban egészen más terveket hoztak nyilvánosságra az egészségügyi rendszer átalakításával kapcsolatban. Eszerint

az állami egészségügyre fordított kiadásokat felviszik a GDP 7 százalékára, minden évben a megelőző évhez képest legalább 500 milliárd forint többletforrást biztosítanak, ameddig ezt a szintet el nem érik.

Minden régióban fejlesztenek egy szuperkórházat, és fejlesztik a vidéki, kisebb kórházakat.

Garantálják, hogy az egészségügy állami finanszírozása fedezze az ellátás valós önköltségét és értékét, ezzel megelőzik a kórházak eladósodását.

Minden nagy kormányzati döntést egészséghatás-értékelés előz majd meg.

Az egészségügyi miniszternek vétójoga lesz a kormányzati döntéshozatalban.

Magyarék azt is ígérték, hogy mindenkinek elérhetővé teszik az ingyenes, jó minőségű állami egészségügyet. Felülvizsgálják a teljesítményvolumen-korlátot, és prioritásként kezelik a szakorvos- és ápolóhiány azonnali csökkentését. A várólistákat a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb 6, a járóbeteg-ellátásban 2 hónapra csökkentik. Újjászervezik a népegészségügyet és a szűrőprogramokat, hogy a ciklus végére a részvételi arányok elérjék az uniós átlagot, és a daganatos megbetegedések száma legalább 10 százalékkal csökkenjen. Csökkentik az orvos- és szakdolgozóhiányt. A nővér-orvos arányt 1,6-ról 2,5-re emelik. Bérrendezést hajtanak végre a nem orvosi munkakörökben, illetve biztosítják a bérek értékállóságát. Minden régióban biztosítják, hogy a mentő 15 percen belül a helyszínre érkezzen. Továbbá: minden vidéki kórházat megtartanak, és fejlesztenek.