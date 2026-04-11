Sorsdöntő kampány volt a mostani, mutatjuk, mire kell még figyelni

„A 2026-os választás azért tekinthető a korábbiaknál is sorsdöntőbbnek, mert a nemzetközi környezet a rendszerváltás óta nem volt ennyire bizonytalan és kiszámíthatatlan” – fogalmazott a Magyar Nemzet megkeresésére Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója.
A szakértő kifejtette: egy olyan korszakban élünk, ahol a konfliktusok gyorsan és váratlanul eszkalálódhatnak, ami jól mutatja, hogy beléptünk a veszélyek korába, ahol a biztonsági kockázatok jelentősen megnőttek. Ilyen helyzetben különösen nagy jelentősége van szerinte annak, hogy az ország irányítását tapasztalt, válságkezelésben jártas politikai erők végzik-e, vagy olyan szereplők, akiknek semmiféle kormányzati tapasztalatuk nincs.
Ki nyerte meg a 2026-os kampányt?
Talabér Krisztián kifejtette: a kampány egyik sajátossága, hogy a fő kihívó, a Tisza Párt a kampány utolsó heteiben nem tudta érdemben tematizálni a közbeszédet.
Az ellenzéki kampányt nagyrészt a baloldali sajtóorgánumok viszik, amelyek kormánykritikus hangvételű kisfilmekkel és videókkal igyekeznek napirenden tartani olyan ügyeket, amelyektől a kormányellenes hangulat növekedését remélik
– részletezte. Úgy fogalmazott, a médianapirend közvetlen politikai irányítása a Tisza Párt részéről kevésbé működik, ugyanakkor a hozzá köthető médiatér átvette ezt a szerepet.
Ezzel szemben a kormánypártok sikeresebben tudták saját témáik mentén alakítani a közbeszédet,
- különösen a béke és biztonság,
- Ukrajna beavatkozási kísérlete,
- illetve a gazdasági kiszámíthatóság kérdésében.
A jelenlegi, kockázatokkal terhelt nemzetközi környezetben ezek a témák különösen rezonálnak a választói érdeklődéssel, így politikai szempontból nehezen található ennél aktuálisabb napirend. A fő kérdés az elemző szerint az, hogy melyik politikai ajánlat fogja magát leginkább befészkelni a választók fejébe, miközben tartanak a szavazófülkék felé.
Rekordrészvétel jöhet?
A kutatási igazgató kifejtette, az online térben érzékelhető egyfajta felfokozottabb hangulat a korábbi választásokhoz képest, ami a részvételi hajlandóság növekedésében is megjelenhet. Várakozásai szerint a részvétel biztosan átlépi a 70 százalékot, a kiemelkedően magas növekményről azonban nincs meggyőzödve.
Ez attól függ szerinte, hogy az online térben tapasztalt hangulat mennyire van jelen az igazi, offline térben.
Hozzátette: már az is kifejezetten magas aránynak számít, ha tízből heten elmennek szavazni – ezt sokan hajlamosak alábecsülni, pedig nemzetközi összevetésben is erős részvételi szintet jelent.
