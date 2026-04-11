Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőt csak mi tudunk építeni, mert mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és összefogás erejében + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Orbán ViktorVálasztás 2026Magyar Péter

Sorsdöntő kampány volt a mostani, mutatjuk, mire kell még figyelni

Ki nyerte a kampányt? Melyik politikai oldal tudta hatékonyabban tematizálni a közbeszédet az elmúlt hetekben, és milyen eszközökkel? Mire érdemes figyelni a kampány utolsó napján? Mi döntheti el a bizonytalan szavazók mozgását? Valóban nem volt még ekkora téttel bíró választásunk? Talabér Krisztiánt, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatóját kérdeztük. Az elemző elárulta azt is, számít-e zavargásra a választások után.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 18:58
Borítókép: Orbán Viktor országjárásának székesfehérvári állomása (Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Fehér Gábor)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A 2026-os választás azért tekinthető a korábbiaknál is sorsdöntőbbnek, mert a nemzetközi környezet a rendszerváltás óta nem volt ennyire bizonytalan és kiszámíthatatlan” – fogalmazott a Magyar Nemzet megkeresésére Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója.

Talabér Krisztián, kampány, 2026, Tisza Párt, Fidesz
Talabér Krisztián: A kampány utolsó napjai már elsősorban a mozgósításról szólnak. Fotó: Képernyőkép

A szakértő kifejtette: egy olyan korszakban élünk, ahol a konfliktusok gyorsan és váratlanul eszkalálódhatnak, ami jól mutatja, hogy beléptünk a veszélyek korába, ahol a biztonsági kockázatok jelentősen megnőttek. Ilyen helyzetben különösen nagy jelentősége van szerinte annak, hogy az ország irányítását tapasztalt, válságkezelésben jártas politikai erők végzik-e, vagy olyan szereplők, akiknek semmiféle kormányzati tapasztalatuk nincs.

Ki nyerte meg a 2026-os kampányt?

Talabér Krisztián kifejtette: a kampány egyik sajátossága, hogy a fő kihívó, a Tisza Párt a kampány utolsó heteiben nem tudta érdemben tematizálni a közbeszédet.

Az ellenzéki kampányt nagyrészt a baloldali sajtóorgánumok viszik, amelyek kormánykritikus hangvételű kisfilmekkel és videókkal igyekeznek napirenden tartani olyan ügyeket, amelyektől a kormányellenes hangulat növekedését remélik

– részletezte. Úgy fogalmazott, a médianapirend közvetlen politikai irányítása a Tisza Párt részéről kevésbé működik, ugyanakkor a hozzá köthető médiatér átvette ezt a szerepet.

 Ezzel szemben a kormánypártok sikeresebben tudták saját témáik mentén alakítani a közbeszédet, 

A jelenlegi, kockázatokkal terhelt nemzetközi környezetben ezek a témák különösen rezonálnak a választói érdeklődéssel, így politikai szempontból nehezen található ennél aktuálisabb napirend. A fő kérdés az elemző szerint az, hogy melyik politikai ajánlat fogja magát leginkább befészkelni a választók fejébe, miközben tartanak a szavazófülkék felé.

Rekordrészvétel jöhet?

A kutatási igazgató kifejtette, az online térben érzékelhető egyfajta felfokozottabb hangulat a korábbi választásokhoz képest, ami a részvételi hajlandóság növekedésében is megjelenhet. Várakozásai szerint a részvétel biztosan átlépi a 70 százalékot, a kiemelkedően magas növekményről azonban nincs meggyőzödve. 

Ez attól függ szerinte, hogy az online térben tapasztalt hangulat mennyire van jelen az igazi, offline térben. 

Hozzátette: már az is kifejezetten magas aránynak számít, ha tízből heten elmennek szavazni – ezt sokan hajlamosak alábecsülni, pedig nemzetközi összevetésben is erős részvételi szintet jelent.

Mire kell még figyelni?

Talabér Krisztián elmondta, hogy a kampány utolsó napjai már elsősorban a mozgósításról szólnak. A pártok ilyenkor arra koncentrálnak, hogy a hosszú kampányidőszak alatt megszerzett szimpatizánsokat a választás napján ténylegesen el is vigyék szavazni. Kifejtette, 

léteznek olyan választói csoportok, amelyek csak az utolsó napokban, sőt akár az utolsó napon hozzák meg a döntésüket. Ők általában a biztosat és az ismertet választják az ismeretlen és a bizonytalan helyett.

A Magyar Péter szolgálatába állított közvélemény-kutatások Talabér Krisztián vélekedése szerint azért mutatnak valószínűtlen Tisza-előnyt, a balliberális újságok pedig azért foglalkoznak annyit a választási csalás lehetőségével, hogy egy tiszás vereség esetére előre megalapozzák a „választási csalás” narratíváját. Az elemző úgy véli, fontos, hogy ilyen helyzetben a hatóságok mindent megtegyenek a rend fenntartása és a feszültségek elkerülése érdekében, a választók pedig igyekezzenek elkerülni a politikai provokációkat.

További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekjuszt lászló

Juszt, a csőcselék

Kárpáti András avatarja

Az önmagát előtérbe toló balos médiamunkást sohasem vette igazán komolyan a közvélemény.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
