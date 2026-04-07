Katus Norbert: Lokálpatrióta vagyok, aki a saját közösségéért dolgozik

– Pályafutásom alatt mindig azt képviseltem, hogy közel kell lenni az emberekhez, és őket meghallgatva kell megtalálni a megoldást minden problémára – mondta lapunknak Katus Norbert, Pest vármegye 7. választókerületének kormánypárti képviselőjelöltje. Mint ismert, április 12-én országgyűlési választást tartanak hazánkban, amikor a választópolgárok döntenek az Országgyűlés 199 képviselőjének személyéről.

Az idei voksolás sajátossága, hogy 2024-ben átalakították az egyéni választókerületek határait, így több térségben új körzetek jöttek létre vagy módosultak a korábbiak – ahogy Pest vármegye 7. választókerülete is. De mit érdemes tudni ennek a térségnek az új kormánypárti képviselőjelöltjéről?

Katus Norbert ugyan most indul először országgyűlési mandátumért, de korántsem számít tapasztalatlannak a közéletben: már egy éve választókerületi elnök, 2014 óta alpolgármester Sülysápon, ezt megelőzően pedig nyolc évig volt önkormányzati képviselő. Elmondása szerint – mivel már több mint húsz éve az emberekért dolgozik – nagyon sokféle élethelyzettel találkozott. Az önkormányzati munka minden területét érintette: nehéz sorsú emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, fizikai dolgozókkal egyaránt foglalkozott.

„– Így tanultam meg, hogy közel kell lenni az emberekhez, meg kell hallgatni őket, és velük együtt kell megoldásokat keresni”

– magyarázta, hozzátéve: az önkormányzatban jelentős tapasztalatra tett szert a fejlesztések előkészítésében és megvalósításában is. – Az elmúlt években számos fejlesztést dolgoztunk ki: megterveztük azokat, pályázatokkal forrást szereztünk hozzájuk, majd végig is vittük a megvalósítás teljes folyamatát – mondta, rámutatva: így a pályázatírás, a forrásszerzésért folytatott munka, a lehetőségek feltérképezése és a projektek menedzselése egyaránt a mindennapi feladat része volt, egészen a pénzügyi elszámolásig.

A tapasztalat már megvan

– Egy ötletből valóságot teremteni összetett, sokszereplős folyamat, ami komoly koordinációt és csapatmunkát igényel. Ebben vezetőként, koordinátorként veszek részt, így elsősorban a menedzsmentfeladatokban tudok hozzájárulni a sikerhez – emelte ki. Katus Norbert szerint ennek köszönhetően rálát a teljes folyamatra, amit jól tud majd hasznosítani a térség országgyűlési képviselőjeként is. Gyakran tapasztalja, hogy bár sokan jó szándékkal szeretnének fejlesztéseket megvalósítani, nem feltétlenül látják át, hogy az milyen összetett munkát igényel. Ezek a projektek ugyanis nem egyik napról a másikra valósulnak meg: sikerükhöz sok ember összehangolt, kitartó munkájára van szükség.

„– Lokálpatrióta vagyok, aki a saját közösségéért dolgozik. Ezért vállaltam a feladatot, hogy ezt az új választókerületet először is szervezzük meg a nemzeti oldalnak, aztán pedig megnyerjük a választást április 12-én”

– mesélt motivációjáról a képviselőjelölt. A kampányban természetesen ő is sokat beszél a választókkal, akiknél szerinte egyfajta bizonytalanság és félelem érzékelhető. Sokan aggódnak a háborús helyzet miatt, még ha az közvetlenül nem is érinti Magyarországot – mert bár sokan elismerik, hogy 2010 óta sokat javult az életszínvonal, mégis félnek attól, hogy ezt elveszíthetik. Helyi szinten pedig leginkább az utak állapota, az orvoshiány és a tömegközlekedés került szóba.