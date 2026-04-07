Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Választás 2026képviselőjelöltPécel

Katus Norbert: Lokálpatrióta vagyok, aki a saját közösségéért dolgozik

Az önkormányzati tapasztalat a legnagyobb erősségem – hangsúlyozta lapunknak nyilatkozva Katus Norbert. Pest vármegye 7. választókerületének kormánypárti képviselőjelöltje nem zöldfülű a politikában: több mint húsz év közéleti munka után most országgyűlési képviselőként folytatná. Azt ígéri, amennyiben a választóktól bizalmat kap, az eddig felhalmozott tudást a térség fejlődésére fordítja. Katus Norberttel többek között a választási kampányról, képviselőjelölti motivációjáról, céljairól és a térség kihívásairól beszélgettünk.

Kőházi János
2026. 04. 07. 5:08
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Pályafutásom alatt mindig azt képviseltem, hogy közel kell lenni az emberekhez, és őket meghallgatva kell megtalálni a megoldást minden problémára – mondta lapunknak Katus Norbert,  Pest vármegye 7. választókerületének kormánypárti képviselőjelöltje. Mint ismert, április 12-én országgyűlési választást tartanak hazánkban, amikor a választópolgárok döntenek az Országgyűlés 199 képviselőjének személyéről. 

Az idei voksolás sajátossága, hogy 2024-ben átalakították az egyéni választókerületek határait, így több térségben új körzetek jöttek létre vagy módosultak a korábbiak – ahogy Pest vármegye 7. választókerülete is. De mit érdemes tudni ennek a térségnek az új kormánypárti képviselőjelöltjéről?

Katus Norbert korántsem tekinthető tapasztalannak a közéletben (Forrás: Facebook)
Katus Norbert korántsem tekinthető tapasztalatlannak a közéletben (Forrás: Facebook)

Katus Norbert ugyan most indul először országgyűlési mandátumért, de korántsem számít tapasztalatlannak a közéletben: már egy éve választókerületi elnök, 2014 óta alpolgármester Sülysápon, ezt megelőzően pedig nyolc évig volt önkormányzati képviselő. Elmondása szerint – mivel már több mint húsz éve az emberekért dolgozik – nagyon sokféle élethelyzettel találkozott. Az önkormányzati munka minden területét érintette: nehéz sorsú emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, fizikai dolgozókkal egyaránt foglalkozott. 

„– Így tanultam meg, hogy közel kell lenni az emberekhez, meg kell hallgatni őket, és velük együtt kell megoldásokat keresni”

– magyarázta, hozzátéve: az önkormányzatban jelentős tapasztalatra tett szert a fejlesztések előkészítésében és megvalósításában is. – Az elmúlt években számos fejlesztést dolgoztunk ki: megterveztük azokat, pályázatokkal forrást szereztünk hozzájuk, majd végig is vittük a megvalósítás teljes folyamatát – mondta, rámutatva: így a pályázatírás, a forrásszerzésért folytatott munka, a lehetőségek feltérképezése és a projektek menedzselése egyaránt a mindennapi feladat része volt, egészen a pénzügyi elszámolásig.

A tapasztalat már megvan

– Egy ötletből valóságot teremteni összetett, sokszereplős folyamat, ami komoly koordinációt és csapatmunkát igényel. Ebben vezetőként, koordinátorként veszek részt, így elsősorban a menedzsmentfeladatokban tudok hozzájárulni a sikerhez – emelte ki. Katus Norbert szerint ennek köszönhetően rálát a teljes folyamatra, amit jól tud majd hasznosítani a térség országgyűlési képviselőjeként is. Gyakran tapasztalja, hogy bár sokan jó szándékkal szeretnének fejlesztéseket megvalósítani, nem feltétlenül látják át, hogy az milyen összetett munkát igényel. Ezek a projektek ugyanis nem egyik napról a másikra valósulnak meg: sikerükhöz sok ember összehangolt, kitartó munkájára van szükség. 

„– Lokálpatrióta vagyok, aki a saját közösségéért dolgozik. Ezért vállaltam a feladatot, hogy ezt az új választókerületet először is szervezzük meg a nemzeti oldalnak, aztán pedig megnyerjük a választást április 12-én”

 – mesélt motivációjáról a képviselőjelölt. A kampányban természetesen ő is sokat beszél a választókkal, akiknél szerinte egyfajta bizonytalanság és félelem érzékelhető. Sokan aggódnak a háborús helyzet miatt, még ha az közvetlenül nem is érinti Magyarországot – mert bár sokan elismerik, hogy 2010 óta sokat javult az életszínvonal, mégis félnek attól, hogy ezt elveszíthetik. Helyi szinten pedig leginkább az utak állapota, az orvoshiány és a tömegközlekedés került szóba.

Fókuszban a forrásszerzés

– Egy éve vagyok választókerületi elnök, és ahol lehetőségem volt, ott nagyon sok közúthálózat-fejlesztéshez vagy járdaépítéshez igyekeztem forrást kilobbizni a térségben, amire sikerrel tudtak pályázni nagyon sokan – idézte fel Katus Norbert, majd megígérte,

amennyiben mandátumot kap, kiemelt figyelmet fordít majd az infrastruktúra fejlesztésére is.

Szerinte hasonlóképp problémát jelent az agglomeráció gyors növekedése is. Sok településen a lakosságszám rövid idő alatt jelentősen megnőtt, amit nehéz követni infrastruktúrával: óvodák, bölcsődék, vízhálózat, utak terén. Emiatt sokan úgy érezhetik, hogy a környezetük fejletlenebb, de ez inkább a gyors növekedés következménye.

Katus Norbert kiemelt figyelmet fordítana a térség infrastruktúrájának fejlesztésére (Forrás: Facebook)
Katus Norbert kiemelt figyelmet fordítana a térség infrastruktúrájának fejlesztésére (Forrás: Facebook)

Erre Katus Norbert célzott fejlesztési programokkal válaszolna, ugyanakkor a gazdaság megerősítésére is vannak elképzelései: egy olyan együttműködési rendszert hozna létre, amely összeköti a vállalkozásokat, önkormányzatokat és civil szervezeteket. Mint mondta, a közös gondolkodásból konkrét fejlesztési programok születnének, amelyeket állami támogatással lehet megvalósítani.

„Az önkormányzati világból érkezem, ismerem a működését. Meggyőződésem, hogy a leghatékonyabb fejlesztések akkor valósulnak meg, ha az önkormányzati tapasztalat és a helyi igények találkoznak az állami támogatással. Éppen ezért azon dolgozom, hogy minél több ilyen forrást tudjunk a térségbe hozni”

– nemcsak az önkormányzatok, hanem a civil szervezetek és a vállalkozások számára is. Ha ezek az erőforrások helyben hasznosulnak, az valódi változást hoz: élhetőbbé, otthonosabbá teszi a településeinket – hangsúlyozta. Mindezek fényében Katus Norbert kiemelte, képviselőként a három legfontosabb cél, amit el szeretne érni, az a közlekedés és úthálózat fejlesztése, az egészségügyi alapellátás megerősítése és az orvoshiány kezelése, illetve a szoros együttműködés az önkormányzatokkal a fejlesztési források hatékony felhasználásáért.

Őt sem kíméli a tiszás gyűlölethullám

A választópolgárokkal való beszélgetésekből ugyanakkor Katus Norbert azt is látja, hogy a nemzeti tábort sok esetben megfélemlítik a Tisza Párt szimpatizánsai. Szerinte abban nincsen semmi meglepő, hogy a tiszások a jobboldali politikusokat támadják, de a gyűlölethullám már a választókat is elérte. 

„– Ha valaki odaír nekem egy támogató kommentet a közösségi oldalamra, akkor azt megrohanják és verbálisan meglincselik. Úgy érzem, emiatt a nemzeti oldal szavazói visszahúzódtak, és kivárnak a választásig, mert nem hiányzik nekik az, hogy az ellenfél folyamatosan »üsse« őket”

 – jegyezte meg. Elmondása szerint emiatt egyfajta kettős, nyomott hangulatot érzékel a jobboldali szavazóknál: már mindenki várja, hogy túl legyünk a választáson, hogy kicsit alább hagyjon ez az ingerültség.

Katus Norbert szerint a választás legfontosabb tétje, hogy ebben a bizonytalan, háborúkkal terhelt világban stabil és kiszámítható vezetést választunk-e. – Ez Orbán Viktort jelenti, aki képes mindenkivel megtalálni a hangot, és következetesen képviselni a nemzeti érdekeket – mondta.

Borítókép: Katus Norbert, Pest vármegye 7. választókerületének kormánypárti képviselőjelöltje (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sergio Velasco
idezojelekválasztás

Magyarország maradjon magyar ország!

Sergio Velasco avatarja

Amit Nyugaton láttam, nem akarom, hogy Magyarországon is megtörténjen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu