Machetével támadt áldozatára a rabló Miskolcon

Egy miskolci férfi három és fél órán át az áldozata nyakán tartotta bozótvágó kését. Fegyveres rablás ügyében nyomoz a hatóság.

2026. 04. 17. 18:14
A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki ellen két rendbeli, felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette megalapozott gyanúja alapján indult büntetőeljárás – írja a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál.

Letartóztatták a machetés rablót

A rendelkezésre álló adatok szerint a terhelt 2026. április 15-én a hajnali órákban megjelent a sértettek miskolci ingatlanánál, ahol hangosan kiabálni kezdett. Erre a sértett férfi kiment a házból. A gyanúsított egy ürüggyel a kapuhoz hívta, majd egy váratlan pillanatban elővett egy nála lévő bozótvágó kést, és azt a férfi nyakához szorította, miközben felszólította, hogy engedje be őt a házba. A sértett félelmében szólt az élettársának, hogy hozza ki a kapukulcsot, majd az erőszaknak engedve beengedték a terheltet az ingatlanba.

A gyanúsított a mintegy három és fél órás ott-tartózkodása során folyamatosan a férfi nyakánál tartotta a machetét, megöléssel fenyegette őt, valamint arra szólította fel a sértetteket, hogy adják át értékeiket, amit végül teljesítettek is.

A cselekmény – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet két rendbeli, felfegyverkezve elkövetett rablás megállapítására. A pontos jogi minősítés meghatározása a további nyomozás feladata – írja a Boon.hu.

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsítottal szemben több más büntetőeljárás is folyamatban van, ezért alappal feltételezhető, hogy kényszerintézkedés hiányában újabb bűncselekményt követne el. Mindezek alapján a bíróság egy hónapra, 2026. május 17-ig elrendelte a terhelt letartóztatását. A végzés nem végleges – tette közzé a Miskolci Törvényszék.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

