Magyar Péter a háborús veszélyhelyzet meghosszabbítását kérte a kormánytól

Azt kéri a kormánytól Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-ig.

A politikus a Tisza-frakció ülése után közölte: azért kéri ezt, mert

az újonnan megalakuló kormánynak szüksége van néhány hétre a jogalkotási átálláshoz.

Legalább 160 olyan jogszabály kötődik a veszélyhelyzethez, amely csak a rendkívüli jogrend miatt működik, és a kormánynak módosítania kell ezeket a jogszabályokat, ehhez kell néhány hét – fejtette ki. A háborús veszélyhelyzet május 13-án lejár.

