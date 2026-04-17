Előkerült Majtényi László, az idős emberek szerinte a közjogi intézményekben csak a levegőt rontják + videó

– Mindent is meg lehet csinálni – értékelte Majtényi László a Tisza-kormány mozgásterét a Klikk TV-ben. A Tűzfalcsoport videójából kiderül, hogy egy szervezet által pénzügyileg átláthatatlannak minősített, a Nyílt Társadalom Alapítványokhoz köthető Eötvös Károly Intézet (Ekint) igazgatója, a balliberális ellenzék korábbi államfőjelöltje szerint az alkotmányosan felálló Tisza-kormány bármit megtehet, szerinte egy új médiatörvény nagyon gyorsan tető alá hozható.

A közjogi intézményekhez kinevezettek kapcsán úgy fogalmazott:

van, ahol idős emberek is ülnek, akik az emberi élet végső határáig rontják a levegőt.

A Tűzfalcsoport megjegyezte, hogy Majtényi korábban sem Mádl Ferenc egykori köztársasági elnök (74 évesen köszönt le), sem elődje, Göncz Árpád (78 évesen távozott) kapcsán nem fogalmazott meg hasonló kritikát. Mint írták, ennek egyik oka az lehet, hogy Majtényi Lászlót 1995-ben Göncz Árpád köztársasági elnök adatvédelmi biztosnak jelölte, az Országgyűlés megválasztotta, ezt a tisztségét 2001-ig töltötte be.

Később, 2007 nyara előtt Sólyom László köztársasági elnök az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelölte, de a parlamenti pártok nem választották meg. A Fidesz–KDNP frakciószövetség tagjai akkori ülésükön azért nem támogatták Majtényi jelölését, „mert Majtényi a képviselők álláspontja szerint nem felel meg a tisztség betöltéséhez szükséges egyik legfontosabb feltételnek: a pártatlanság követelményének”.

Noha Majtényi László a 2010-es kormányváltás óta különösen érzékeny a kormányzati korrupció témakörében, elévülhetetlen bűnének számít, hogy az első Orbán-kormány idején a korrupció visszaszorítását célzó adórendőrség felállítását támadta.

Az adórendőrséggel kapcsolatos elutasító álláspontja miatt 1999 tavaszán addig példa nélkülien, először fordult elő, hogy az Országgyűlés alkotmány- és igazságügyi bizottsága nem fogadta el egy ombudsman éves jelentését, Majtényi 1998-as beszámolóját. Durva jogkör-túllépési kísérletei és pártossága nyomán még az adatvédelmi ombudsman intézményének megszüntetésének gondolata is felmerült, végül pedig 2001-ben nem választották újra tisztségében.