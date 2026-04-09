Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Választás 2026Máthé ZsuzsaFidesz-KDNP

Máthé Zsuzsa: Minden korban komoly veszélyt jelent a politikai manipuláció

A Szent István Intézet vezetője szerint kötelességünk figyelmeztetni azokat, akiket rabul ejt a hangzatos ígéretek hangos mantrázása.

Munkatársunktól
2026. 04. 09. 20:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ismersz olyan udvarlótípust, aki leígéri a csillagokat az égről, elbűvölően teszi a szépet, és olyanokat mond, amiket, bár célszemélye is kétkedve fogad, az pont az, amit hallani akar: csak hinni akar benne, feltétel nélkül, majd ugyanez a széptevő egy nap fenyegetve fordul kiszemeltje felé – fogalmazott Máthé Zsuzsa.

 A Szent István Intézet vezetője rámutatott, ezzel a jelenséggel a világirodalom megannyi műve foglalkozik, de ott lapul ez a minta a társadalmunkban is.

– Önmagukban vagy a világban bizonytalan csoportokat ejt rabul hangzatos ígéretek hangos mantrázása, és az érzelmeket felkorbácsoló indulatok elegye. Minden korban komoly veszélyt jelent a politikai manipuláció, de egy felfordult világban szó szerint életveszélyes kockázatokat hordoz – hívta fel a figyelmet.

A vezető szerint, akinek füle van a hallásra, érti, miről is beszél, ugyanakkor kötelessége és felelőssége is riadót fújnia azok védelmében, akik ennek a hamis játszmának az áldozatai.

– Én biztos, hogy április 12-én a kipróbáltat, a biztosat és a biztonságunkat választom – közölte.

 

Borítókép: Máthé Zsuzsa (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu