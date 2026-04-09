Máthé Zsuzsa: Minden korban komoly veszélyt jelent a politikai manipuláció

Ismersz olyan udvarlótípust, aki leígéri a csillagokat az égről, elbűvölően teszi a szépet, és olyanokat mond, amiket, bár célszemélye is kétkedve fogad, az pont az, amit hallani akar: csak hinni akar benne, feltétel nélkül, majd ugyanez a széptevő egy nap fenyegetve fordul kiszemeltje felé – fogalmazott Máthé Zsuzsa.

A Szent István Intézet vezetője rámutatott, ezzel a jelenséggel a világirodalom megannyi műve foglalkozik, de ott lapul ez a minta a társadalmunkban is.

– Önmagukban vagy a világban bizonytalan csoportokat ejt rabul hangzatos ígéretek hangos mantrázása, és az érzelmeket felkorbácsoló indulatok elegye. Minden korban komoly veszélyt jelent a politikai manipuláció, de egy felfordult világban szó szerint életveszélyes kockázatokat hordoz – hívta fel a figyelmet.

A vezető szerint, akinek füle van a hallásra, érti, miről is beszél, ugyanakkor kötelessége és felelőssége is riadót fújnia azok védelmében, akik ennek a hamis játszmának az áldozatai.

– Én biztos, hogy április 12-én a kipróbáltat, a biztosat és a biztonságunkat választom – közölte.