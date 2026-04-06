Megkezdődött a levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzése

A nyilatkozat csak abban az esetben érvényes, ha a választópolgár szerepel a névjegyzékben, a hivatalos magyar okmányai alapján töltötte ki azt, valamint alá is írta – közölte a Nemzeti Választási Iroda.

Forrás: MTI2026. 04. 06. 15:49
Hétfőn megkezdődött a levélben leadott szavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzése – közölte a Nemzeti Választási Iroda.

Szabadka, 2026. április 2. Leadja az április 12-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát egy férfi Magyarország szabadkai főkonzulátusán 2026. április 2-án. Levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok jogosultak. MTI/Molnár Edvárd
Ennek során ellenőrzik, hogy a választópolgár szerepel-e a levélszavazásra jogosultak névjegyzékében, és hogy a nyilatkozatot a hivatalos magyar okmányok adatai szerint töltötte-e ki, valamint azt a választópolgár aláírta-e.

Az azonosító nyilatkozat pontos kitöltése és aláírása a szavazat érvényességének alapfeltétele.

Közölték azt is, a levélszavazatok megszámlálásának teljes folyamatát a Nemzeti Választási Bizottság, valamint az országos pártlistát állító jelölőszervezetek által delegált megfigyelők felügyelik. A levélszavazatok feldolgozását a sajtó képviselői is nyomon követhetik.

Felhívták a figyelmet arra: 

az ellenőrzési folyamat során biztosítják a szavazás titkosságát, az azonosító nyilatkozatokat és a szavazólapokat tartalmazó borítékokat elkülönítetten kezelik.

Közölték azt is, a levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzése folyamatosan zajlik a választás napjáig.

A beérkezett válaszborítékok közül kizárólag azok a szavazatok vehetők figyelembe, amelyek legkésőbb április 12-én 19 óráig megérkeznek az NVI-hez, valamely külképviseletre vagy valamely országgyűlési egyéni választókerület székhelyének választási irodájába – írták.

Az NVI felhívta a levélben szavazó választópolgárok figyelmét, hogy különös gondossággal töltsék ki az azonosító nyilatkozatot, és a válaszborítékot határidőben juttassák vissza.

Borítókép: Leadja az április 12-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát egy nő Magyarország szabadkai főkonzulátusán 2026. április 2-án (Fotó: MTI/Molnár Edvárd)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

