Megkezdődött a levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzése

Hétfőn megkezdődött a levélben leadott szavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzése – közölte a Nemzeti Választási Iroda.
Ennek során ellenőrzik, hogy a választópolgár szerepel-e a levélszavazásra jogosultak névjegyzékében, és hogy a nyilatkozatot a hivatalos magyar okmányok adatai szerint töltötte-e ki, valamint azt a választópolgár aláírta-e.
Az azonosító nyilatkozat pontos kitöltése és aláírása a szavazat érvényességének alapfeltétele.
Közölték azt is, a levélszavazatok megszámlálásának teljes folyamatát a Nemzeti Választási Bizottság, valamint az országos pártlistát állító jelölőszervezetek által delegált megfigyelők felügyelik. A levélszavazatok feldolgozását a sajtó képviselői is nyomon követhetik.
Felhívták a figyelmet arra:
az ellenőrzési folyamat során biztosítják a szavazás titkosságát, az azonosító nyilatkozatokat és a szavazólapokat tartalmazó borítékokat elkülönítetten kezelik.
Közölték azt is, a levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzése folyamatosan zajlik a választás napjáig.
A beérkezett válaszborítékok közül kizárólag azok a szavazatok vehetők figyelembe, amelyek legkésőbb április 12-én 19 óráig megérkeznek az NVI-hez, valamely külképviseletre vagy valamely országgyűlési egyéni választókerület székhelyének választási irodájába – írták.
Az NVI felhívta a levélben szavazó választópolgárok figyelmét, hogy különös gondossággal töltsék ki az azonosító nyilatkozatot, és a válaszborítékot határidőben juttassák vissza.
