Megkezdődött a levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzése

Hétfőn megkezdődött a levélben leadott szavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzése – közölte a Nemzeti Választási Iroda.

Levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok jogosultak (Fotó: MTI/Molnár Edvárd)

Ennek során ellenőrzik, hogy a választópolgár szerepel-e a levélszavazásra jogosultak névjegyzékében, és hogy a nyilatkozatot a hivatalos magyar okmányok adatai szerint töltötte-e ki, valamint azt a választópolgár aláírta-e.

Az azonosító nyilatkozat pontos kitöltése és aláírása a szavazat érvényességének alapfeltétele.

Közölték azt is, a levélszavazatok megszámlálásának teljes folyamatát a Nemzeti Választási Bizottság, valamint az országos pártlistát állító jelölőszervezetek által delegált megfigyelők felügyelik. A levélszavazatok feldolgozását a sajtó képviselői is nyomon követhetik.

Felhívták a figyelmet arra:

az ellenőrzési folyamat során biztosítják a szavazás titkosságát, az azonosító nyilatkozatokat és a szavazólapokat tartalmazó borítékokat elkülönítetten kezelik.

Közölték azt is, a levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzése folyamatosan zajlik a választás napjáig.

A beérkezett válaszborítékok közül kizárólag azok a szavazatok vehetők figyelembe, amelyek legkésőbb április 12-én 19 óráig megérkeznek az NVI-hez, valamely külképviseletre vagy valamely országgyűlési egyéni választókerület székhelyének választási irodájába – írták.