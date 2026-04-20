Országos Mentőszolgálathajdú - biharbanmentőhelikopterújraélesztés

Mentőhelikoptert is riasztottak, percekig küzdöttek egy férfi életéért Hajdú-Biharban

A segélyhívás után újraélesztésre instruálták a bejelentőket, miközben mentőhelikoptert és esetkocsit is indítottak a helyszínre. A SzívCity applikáción keresztül még a közelben tartózkodó elsősegélynyújtókat is riasztották – írja az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán.

2026. 04. 20. 14:10
A helyszínére mentő is érkezett – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)
Egyik hajnalban érkezett a segélykérés egy Hajdú-Bihar vármegyei telephelyről, miután egy 60 év körüli férfi minden előzmény nélkül összeesett – írja az Országos Mentőszolgálat bejegyzésében. 

Marcali, 2023. december 18. Mentőhelikopter a mintegy 785 millió forintból megépült marcali légimentőbázison az átadás napján, 2023. december 18-án. MTI/Katona Tibor
Mentőhelikoptert riasztottak
(Fotó: MTI Katona Tibor)

A hívást fogadó mentésirányító azonnal felismerte a helyzet súlyosságát, légzésvizsgálatra, majd életjelek hiányában újraélesztésre instruálta a bátor bejelentőket, miközben mentőhelikoptert és esetkocsit indított a helyszínre és a SzívCity applikáción keresztül még a közelben tartózkodó elsősegélynyújtókat is riasztotta – folytatta bejegyzését a szolgálat.

Az újraélesztés alatt a mentésirányítás sikeresen videókapcsolatot hozott létre a bejelentőkkel, ezzel is segítve az életmentés hatékonyságát. A mentősök azt írták:

Néhány perc múlva, éppen mikor bajtársaink megérkeztek, a beteg keringése visszatért. Az időben megkezdett segítségnyújtásnak, a helyszínen tanúsított lenyűgöző összefogásnak és a mentők szakmai helytállásának köszönhetően a férfi állapotát sikeresen stabilizálták

A férfit kórházba szállították – zárja bejegyzését az Országos Mentőszolgálat.

Borítókép: A helyszínére mentő is érkezett (Fotó: illusztráció, Shutterstock)

         
 
 
 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Pindroch Tamás
idezojelekválasztás

A Tisza sikerének gyúanyaga

Pindroch Tamás avatarja

Az új jobboldali intézményi keretnek rugalmasnak kell lennie, mert a globalista Tisza Párt mindenre képes.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu