Mentőhelikoptert is riasztottak, percekig küzdöttek egy férfi életéért Hajdú-Biharban

Egyik hajnalban érkezett a segélykérés egy Hajdú-Bihar vármegyei telephelyről, miután egy 60 év körüli férfi minden előzmény nélkül összeesett – írja az Országos Mentőszolgálat bejegyzésében.

Mentőhelikoptert riasztottak

A hívást fogadó mentésirányító azonnal felismerte a helyzet súlyosságát, légzésvizsgálatra, majd életjelek hiányában újraélesztésre instruálta a bátor bejelentőket, miközben mentőhelikoptert és esetkocsit indított a helyszínre és a SzívCity applikáción keresztül még a közelben tartózkodó elsősegélynyújtókat is riasztotta – folytatta bejegyzését a szolgálat.

Az újraélesztés alatt a mentésirányítás sikeresen videókapcsolatot hozott létre a bejelentőkkel, ezzel is segítve az életmentés hatékonyságát. A mentősök azt írták:

Néhány perc múlva, éppen mikor bajtársaink megérkeztek, a beteg keringése visszatért. Az időben megkezdett segítségnyújtásnak, a helyszínen tanúsított lenyűgöző összefogásnak és a mentők szakmai helytállásának köszönhetően a férfi állapotát sikeresen stabilizálták

A férfit kórházba szállították – zárja bejegyzését az Országos Mentőszolgálat.

