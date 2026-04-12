Mentők, tűzoltók és rendőrök is kivonultak a pápai nőhöz szavazás közben

Mozgóurnát kért otthonához egy mozgáskorlátozott pápai nő, ám a szavazás előtt elesett; a házba nem tudtak azonnal bejutni, ezért mentőket, tűzoltókat és rendőröket is riasztottak – tudta meg a Veol.hu.

A Veszprém vármegyei portál egyik olvasója, Lampért Gábor beszámolója szerint Pápa Tókert városrészében egy ötven év körüli, mozgáskorlátozott nő mozgóurnát kért az otthonához, hogy leadhassa a szavazatát.

Férje éppen vásárolni volt, amikor megérkeztek, a nő pedig az ablakhoz sietve elesett.

Mivel a családi házba nem tudtak bejutni, hogy segítsenek a bajba jutott nőnek, a mentők mellett tűzoltókat és rendőröket is hívtak a helyszínre. Végül, miután bejutottak a házba, a mentők ellátták a balesetet szenvedett hölgyet.