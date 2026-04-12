Mentők, tűzoltók és rendőrök is kivonultak a pápai nőhöz szavazás közben

Egy mozgáskorlátozott pápai nő kérésére mozgóurnát vittek ki ma délután, ám elesett, mielőtt beengedte volna őket. A helyszínre mentőket, tűzoltókat és rendőröket is riasztottak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 18:40
Mozgóurnát kért otthonához egy mozgáskorlátozott pápai nő, ám a szavazás előtt elesett; a házba nem tudtak azonnal bejutni, ezért mentőket, tűzoltókat és rendőröket is riasztottak – tudta meg a Veol.hu.

20240609 Tatabánya Önkormányzati és Európai Parlamenti választás. Mozgóurna. Fotó: Flajsz Péter Gergő FP 24 Óra
Illusztráció Fotó: Flajsz Péter / MW

A Veszprém vármegyei portál egyik olvasója, Lampért Gábor beszámolója szerint Pápa Tókert városrészében egy ötven év körüli, mozgáskorlátozott nő mozgóurnát kért az otthonához, hogy leadhassa a szavazatát

Férje éppen vásárolni volt, amikor megérkeztek, a nő pedig az ablakhoz sietve elesett.

Mivel a családi házba nem tudtak bejutni, hogy segítsenek a bajba jutott nőnek, a mentők mellett tűzoltókat és rendőröket is hívtak a helyszínre. Végül, miután bejutottak a házba, a mentők ellátták a balesetet szenvedett hölgyet.

Borítókép: Mentők és rendőrök is érkeztek a bajba jutott nőhöz (Forrás: MW/Lampért Gábor)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekVálasztás 2026

Bayer Zsolt: Induljatok!

Bayer Zsolt avatarja

Petőfi üzen.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
