A gyermekek ellátásánál használható babákat kapott a mentőszolgálat

Évente mintegy százezer gyermeket látnak el a mentők, ami naponta átlagosan 253 esetet jelent. Előfordul, hogy a gyermekek ellátásának gyorsabbá, hatékonyabbá tétele az ellátottaktól is több együttműködést kíván, amihez a mentőknek közelebb kell kerülni hozzájuk, kommunikációs hidat kell építeniük. Ezt szolgálja a most átadott száz darab marokbaba.

Forrás: MTI2026. 04. 22. 14:26
illusztráció Fotó: Faludi Imre Forrás: MTVA
Száz darab, a mentők által a gyermekellátás során használható, egyebek között a gyermekek megnyugtatását szolgáló marokbabát adtak át az eszköz megalkotói szerdán az Országos Mentőszolgálatnak a szervezet budapesti központjában. Az ünnepélyes átadáson Csató Gábor, a mentőszolgálat főigazgatója elmondta, hogy évente mintegy százezer gyermeket látnak el a mentők, ami naponta átlagosan 253 esetet jelent. Előfordul, hogy a gyermekek ellátásának gyorsabbá, hatékonyabbá tétele az ellátottaktól is több együttműködést kíván, amihez a mentőknek közelebb kell kerülni hozzájuk, kommunikációs hidat kell építeniük. Hozzátette: eddig a saját empátiájukon kívül nagyon kevés eszközük volt erre, most viszont egy kézzel fogható segítségük is lesz a mentőautókban eddig használt plüssmackók mellett.

Marokbabákat vetnek be a gyermekek megnyugtatására Fotó: Országos Mentőszolgálat

Kincses-Kádár Lídia, a szenzoros idegrendszeri fejlődéstámogató eszköz, a marokbaba egyik kifejlesztője elmondta:

 ezeket a figurákat egy évvel ezelőtt a különböző részképességhiánnyal küzdő gyermeket számára alkották meg.

 Az eszközök ma már több mint 2000 gyermekintézményben, csaknem 300 gyermekorvosi rendelőben, valamint 4 kórházban segítik a gyermekek ellátását. 

Azonban soha olyan büszkék és boldogok nem voltunk, mint ma 

– fogalmazott Kincses-Kádár Lídia, hangsúlyozva, hogy a mentőszolgálat kérdés és kétely nélkül állt melléjük.

A marokbaba egy magyar fejlesztésű, többszörösen díjnyertes, szenzoros idegrendszeri fejlődéstámogató eszköz, amely segíthet a mentőknek a gyermekek ellátása során egyebek között a kapcsolatfelvételben, a kommunikációban, a fókuszterelésben, a szorongás oldásában és a vizsgálati együttműködésben. 

A körülbelül tíz centiméteres figurák eltérő formájúak és különböző szilárdságú anyagokból készülnek.

Csató Gábor tájékoztatása szerint első körben ötven mentőegységben kapnak helyet az eszközök, mindegyikben kettő.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
