A gyermekek ellátásánál használható babákat kapott a mentőszolgálat

Száz darab, a mentők által a gyermekellátás során használható, egyebek között a gyermekek megnyugtatását szolgáló marokbabát adtak át az eszköz megalkotói szerdán az Országos Mentőszolgálatnak a szervezet budapesti központjában. Az ünnepélyes átadáson Csató Gábor, a mentőszolgálat főigazgatója elmondta, hogy évente mintegy százezer gyermeket látnak el a mentők, ami naponta átlagosan 253 esetet jelent. Előfordul, hogy a gyermekek ellátásának gyorsabbá, hatékonyabbá tétele az ellátottaktól is több együttműködést kíván, amihez a mentőknek közelebb kell kerülni hozzájuk, kommunikációs hidat kell építeniük. Hozzátette: eddig a saját empátiájukon kívül nagyon kevés eszközük volt erre, most viszont egy kézzel fogható segítségük is lesz a mentőautókban eddig használt plüssmackók mellett.

Marokbabákat vetnek be a gyermekek megnyugtatására Fotó: Országos Mentőszolgálat

Kincses-Kádár Lídia, a szenzoros idegrendszeri fejlődéstámogató eszköz, a marokbaba egyik kifejlesztője elmondta:

ezeket a figurákat egy évvel ezelőtt a különböző részképességhiánnyal küzdő gyermeket számára alkották meg.

Az eszközök ma már több mint 2000 gyermekintézményben, csaknem 300 gyermekorvosi rendelőben, valamint 4 kórházban segítik a gyermekek ellátását.

Azonban soha olyan büszkék és boldogok nem voltunk, mint ma

– fogalmazott Kincses-Kádár Lídia, hangsúlyozva, hogy a mentőszolgálat kérdés és kétely nélkül állt melléjük.

A marokbaba egy magyar fejlesztésű, többszörösen díjnyertes, szenzoros idegrendszeri fejlődéstámogató eszköz, amely segíthet a mentőknek a gyermekek ellátása során egyebek között a kapcsolatfelvételben, a kommunikációban, a fókuszterelésben, a szorongás oldásában és a vizsgálati együttműködésben.

A körülbelül tíz centiméteres figurák eltérő formájúak és különböző szilárdságú anyagokból készülnek.

Csató Gábor tájékoztatása szerint első körben ötven mentőegységben kapnak helyet az eszközök, mindegyikben kettő.