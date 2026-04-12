Rekordmagas részvételre lehet számítani, ami azt jelenti, hogy él és virul a magyar demokrácia

– Kiélezett a küzdelem, soha nem volt annyira igaz az állítás, hogy minden szavazat számít, mint most – mondta az Alapjogokért Központ jogi igazgatóhelyettese a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Szikra Levente kifejtette, napközben a részvételi adatokat kell figyelni, a közvélemény-kutatásoknak most már kevés jelentősége van; utóbbiakban ráadásul akkora különbségek voltak, hogy megkérdőjeleződött a hitelességük. Mint mondta, létezik a győzteshez húzás jelensége, amire főként a baloldalhoz köthető, ellenzéki intézetek apellálnak. Ez azonban a gyakorlatban általában nem szokott bejönni – jegyezte meg.

A szakember szerint azért is építi a Tisza Párt a választási csalás hamis narratíváját, mert egyrészt nem annyira biztos a győzelmében, másrészt így lehet egy radikális kemény magot egy esetleges választási vereség után erőszakos cselekmények szervezésére tüzelni. A Tisza Párt környezetében – például a pénteki Hősök terén megrendezett nagykoncerten – megjelentek ezek az emberek, ami a párt számára is aggasztó jel lehet, de fejétől bűzlik a hal – fogalmazott. Szikra Levente, megjegyezve, hogy

Magyar Péter megjelenése a magyar közéletben biztatást jelentett ezeknek a személyeknek.

Hozzátette, a Tisza Párt nem tudta a nyugodt erő képét kialakítani magáról, emiatt is van a Fidesznek nagyobb esélye a győzelemre. Ugyanakkor megfigyelhető egy önellentmondás is – hívta fel a figyelmet a szakember. Hozzátette: tavaly nyáron Magyar Péter azt mondta, nem lehet csalni a magyar választási rendszerben; és arról is beszélt, hogy kétharmados győzelmet aratnak. Tehát a választási csalás emlegetésével csak politikai szándékai lehetnek – emelte ki a szakértő.

Szikra Levente szerint valóban rekordmagas részvételre lehet számítani, az eddigi rekord 73,5 százalék volt 2002-ben, a második fordulóban; a 90 százalék feletti prognózisok azonban szerinte túlzók. De ha sokan elmennek, az azt jelenti, él és virul a magyar demokrácia.

Mint elmondta, a magyar választási rendszer vegyes:

az országos listáról kiosztható 93 hely teljesen arányos; a 106 egyéni választókerületben a többségi elv érvényesül, ami megfelel a magyar hagyományoknak.

Mivel vidéken él a magyar népesség kétharmada, igazak azok az állítások, hogy vidéken dől el a választás – fűzte hozzá.