Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Választás 2026Alapjogokért Központországgyűlési választások

Rekordmagas részvételre lehet számítani, ami azt jelenti, hogy él és virul a magyar demokrácia

Napközben a részvételi adatokat kell figyelni, a közvélemény-kutatásoknak most már kevés jelentősége van, utóbbiakban ráadásul akkora különbségek voltak, hogy megkérdőjeleződött a hitelességük – mondta az Alapjogokért Központ jogi igazgatóhelyettese a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

Forrás: MTI2026. 04. 12. 9:55
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Kiélezett a küzdelem, soha nem volt annyira igaz az állítás, hogy minden szavazat számít, mint most – mondta az Alapjogokért Központ jogi igazgatóhelyettese a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Szikra Levente kifejtette, napközben a részvételi adatokat kell figyelni, a közvélemény-kutatásoknak most már kevés jelentősége van; utóbbiakban ráadásul akkora különbségek voltak, hogy megkérdőjeleződött a hitelességük. Mint mondta, létezik a győzteshez húzás jelensége, amire főként a baloldalhoz köthető, ellenzéki intézetek apellálnak. Ez azonban a gyakorlatban általában nem szokott bejönni  – jegyezte meg.

Fotó: Balogh Dávid

A szakember szerint azért is építi a Tisza Párt a választási csalás hamis narratíváját, mert egyrészt nem annyira biztos a győzelmében, másrészt így lehet egy radikális kemény magot egy esetleges választási vereség után erőszakos cselekmények szervezésére tüzelni. A Tisza Párt környezetében – például a pénteki Hősök terén megrendezett nagykoncerten – megjelentek ezek az emberek, ami a párt számára is aggasztó jel lehet, de fejétől bűzlik a hal – fogalmazott. Szikra Levente, megjegyezve, hogy

 Magyar Péter megjelenése a magyar közéletben biztatást jelentett ezeknek a személyeknek. 

Hozzátette, a Tisza Párt nem tudta a nyugodt erő képét kialakítani magáról, emiatt is van a Fidesznek nagyobb esélye a győzelemre. Ugyanakkor megfigyelhető egy önellentmondás is – hívta fel a figyelmet a szakember. Hozzátette: tavaly nyáron Magyar Péter azt mondta, nem lehet csalni a magyar választási rendszerben; és arról is beszélt, hogy kétharmados győzelmet aratnak. Tehát a választási csalás emlegetésével csak politikai szándékai lehetnek – emelte ki a szakértő.

Szikra Levente szerint valóban rekordmagas részvételre lehet számítani, az eddigi rekord 73,5 százalék volt 2002-ben, a második fordulóban; a 90 százalék feletti prognózisok azonban szerinte túlzók. De ha sokan elmennek, az azt jelenti, él és virul a magyar demokrácia.

Mint elmondta, a magyar választási rendszer vegyes: 

az országos listáról kiosztható 93 hely teljesen arányos; a 106 egyéni választókerületben a többségi elv érvényesül, ami megfelel a magyar hagyományoknak. 

Mivel vidéken él a magyar népesség kétharmada, igazak azok az állítások, hogy vidéken dől el a választás – fűzte hozzá.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetéseit az Alapjogokért Központ jogi igazgatóhelyettese nem nevezné választási csalásnak, de politikai zsarolásnak, figyelmeztető jelnek igen. Szikra Levente szerint olyan döntések vannak most Brüsszelben előkészítve, amelyek nagyban érintik Magyarország jövőbeli sorsát.

Ráadásul Európát több súlyos válság fogja a közeljövőben egyszerre elérni. Ilyen az energiaellátás: miközben Európa elvágta magát az orosz forrástól, a közel-keletit nem, vagy csak nagyon drágán tudja beszerezni. 

Nyártól végre kell hajtani a migrációs paktumot, amikor kvóták szerint szétosztják a tagállamok között a menedékkérőket; és továbbra is itt van az ukrán háború ügye.

– Magyarországnak nehéz dolga lesz a következő években, ha navigálni akar ebben a helyzetben, pláne, ha egy újonc kormánya lesz – mondta. A szakember szerint a Barátság kőolajvezeték kérdése akkor meg fog oldódni, ha a Fidesz nyer; akkor már kérdésesebb, ha a Tisza győz.

Szikra Levente szólt arról, hogy miközben a Tisza Párt nemzeti mázt próbál felvenni, valójában brüsszeli érdekeket képvisel, a brüsszeli vezetés őket támogatja. Arról is beszélt, hogy az uniós vétójog intézménye véleménye szerint akkor marad meg, ha marad a jelenlegi nemzeti kormány; és azt is elmondta, hogy szerinte Brüsszel megértette az amerikai alelnök kérését, hogy ne avatkozzanak be a magyarországi választásba.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

add-square Választás 2026

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy

Ez fogja eldönteni a választást, nincs mese, lépnünk kell!

Felhévizy Félix avatarja

Mi vagyunk a többség, mutassuk meg!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
