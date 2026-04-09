Rendkívüli

Hatalmas tömeg, magyar zászlók tengere előtt beszél Orbán Viktor Debrecenben – kövesse nálunk a élőben!

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Orbán ViktorVálasztás 2026Tisza

Orbán Viktor: A Tisza hatalmas háborúra készül, de a kormány képes nemet mondani a brüsszeli elvárásokra

Üzenetet írt Orbán Viktor a Harcosok Klubjának amiben kifejtette: nem hagyják, hogy a brüsszeli parancs érvényesüljön itthon. A miniszterelnök elítélte a Tisza Pártról kikerülő hangfelvételben elhangzottakat és elmondta, hogy már összesítik a nemzeti petíció eredményeit.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 18:13
Orbán Viktor Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Döbbenetes felvétel a Tiszáról! Hatalmas háborúra készülnek. Pont, mint Weber és von der Leyen. Háború! Ez a brüsszeli parancs és a kijevi elvárás” – írta Orbán Viktor, miniszterelnök a Harcosok Klubjának szánt legutóbbi üzenetében.

Nem hagyjuk!

– jelentette ki a miniszterelnök.

„Index-podcast. Ha élőben lemaradtál, nézd vissza!” – tette hozzá.

Lezárult a nemzeti petíció. A válaszokat összesítjük, de az már látszik, hogy a magyar emberek rekordszámban nemet mondtak az ukrán olajblokádra és a háború finanszírozására

– szögezte le.

A kormányfő azt írta: most vasárnap érvényt kell szereznünk az emberek akaratának! Nem engedjük a magyarok pénzét Ukrajnába, letörjük az olajblokádot, és megvédjük Magyarország energiabiztonságát. Majd emlékeztett: Csak a Fidesz a biztos választás!

Orbán Viktor a mai 18 órakor kezdődő debreceni rendezvényére is felhívta a figyelmet. Azt üzente: ott találkozunk

„Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – zárta levelét a miniszterelnök.

Borítókép:


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Drogos sz…rjankó ez mind

Bayer Zsolt avatarja

A Puzsér is, naná.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
