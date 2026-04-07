Budapestre ér a választás előtti napon Orbán Viktor országjárása

Folytatódik Orbán Viktor hatalmas sikerű országjárása: a miniszterelnök a közösségi oldalán osztotta meg a következő napok programját, amely szerint több vidéki nagyvárosba és a fővárosba is ellátogat a választás hetében.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A sorozat április 8-án, szerdán Sopronban folytatódik, ahol 18 órakor a Fő téren tartanak rendezvényt.

Másnap, április 9-én Debrecen következik, szintén 18 órától, a Dósa nádor téren.

Április 10-én Székesfehérváron várják az érdeklődőket 18 órakor a Városház téren. A hangsúly azonban a záró eseményre kerül:

április 11-én, szombaton 19 órakor Budapesten, a Szentháromság téren várják az érdeklődőket.

Ez lesz az utolsó nagyobb személyes megjelenés a választás előtt, így kiemelt figyelem kíséri a fővárosi rendezvényt.