Budapestre ér a választás előtti napon Orbán Viktor országjárása

Újabb állomásokkal folytatódik Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök a héten négy városba látogat, a sorozat Budapesten zárul, közvetlenül a választás előtt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 7:44
Folytatódik Orbán Viktor hatalmas sikerű országjárása: a miniszterelnök a közösségi oldalán osztotta meg a következő napok programját, amely szerint több vidéki nagyvárosba és a fővárosba is ellátogat a választás hetében.

Szombathely, 2026. április 2. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának szombathelyi állomásán, a Savaria téren 2026. április 2-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
A sorozat április 8-án, szerdán Sopronban folytatódik, ahol 18 órakor a Fő téren tartanak rendezvényt.

Másnap, április 9-én Debrecen következik, szintén 18 órától, a Dósa nádor téren.

Április 10-én Székesfehérváron várják az érdeklődőket 18 órakor a Városház téren. A hangsúly azonban a záró eseményre kerül:

április 11-én, szombaton 19 órakor Budapesten, a Szentháromság téren várják az érdeklődőket.

Ez lesz az utolsó nagyobb személyes megjelenés a választás előtt, így kiemelt figyelem kíséri a fővárosi rendezvényt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
