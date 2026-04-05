Orbán Viktor: Van mit megvédenünk. Fel, győzelemre! + videó

Új videót tett közzé Orbán Viktor, amelyben Magyarország biztonságát, békepárti álláspontját, valamint kulturális és tudományos eredményeit állítja szembe az orosz–ukrán háború pusztításával. A felvétel egyben figyelmeztetés is: a miniszterelnök szerint a brüsszeli politikai döntések tovább fokozhatják a konfliktust.

A videó Radnóti Miklós Nem tudhatom… című versének soraival indul, amely Reviczky Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész előadásában hallható. Ezt követően több ismert közéleti szereplő, alkotó és tudós mondja el, mit jelent számára Magyarország. Kudlik Júlia műsorvezető, Bán Mór író, Szabó Zsófia műsorvezető, Kapu Tibor űrhajós és Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus is megszólal. Krausz a videóban így fogalmaz:

Innen, Magyarországról indulva is lehetséges elérni a Nobel-díjat.

Archív felvételen feltűnik Bud Spencer, olasz színész is, aki korábban így beszélt a magyarokról:

Önök, magyarok, büszkék lehetnek magukra. A magyar nép valóban egy igazi nép.

A videó a közelmúlt sportsikereit is felidézi, amelyek tovább erősítették az összetartozást.

A felvétel második részében már a veszélyek kerülnek előtérbe, különös hangsúllyal a háború eszkalációjára és a brüsszeli politikai döntések következményeire. A videóban elhangzik Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének kijelentése:

Európa harcban áll.

Ezt erősíti meg Mark Rutte, a NATO főtitkára is, aki szerint a háború már az ajtónkon kopogtat. A NATO főtitkára szerint fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amilyet utoljára nagyszüleink és dédszüleink éltek át.

Keir Starmer brit miniszterelnök (balra), Mark Rutte NATO-főtitkár (jobbra) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: TOBY SHEPHEARD / AFP

A narráció szerint ezek a megszólalások azt jelzik, hogy

Európa egyre inkább sodródik bele a konfliktusba, és a politikai döntések hozzájárulhatnak a feszültség fokozódásához.

A videóban feltűnik Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, valamint Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője is. Mint megírtuk, a Tisza Párt határozottan támogatja Ukrajnát, akár fegyveres és katonai segítségnyújtás formájában is. Emellett a videó arra is utal, hogy az orosz energiahordozóktól való leválás a hazai energiaárak jelentős emelkedéséhez vezethet, ami a gáz és az elektromos áram drágulását is magával hozhatja.