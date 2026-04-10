Sneider Tamás: A Mi Hazánk szavazói megértették, hogy a vasárnapi választáson hatalmas a tét + videó

–A Mi Hazánk szavazói megértették, hogy a vasárnapi választáson hatalmas a tét, ezért azokban a vidéki körzetekben, ahol fontos, hogy a nemzeti oldal nyerjen, ott érdemes a Fidesz jelöltjei adni a voksot egyéniben – mondta a Pariótának Sneider Tamás.

A Jobbik volt elnökét arról faggatták, hogy mi alapján hoznak döntést azok a nemzeti radikálisok, akik korábban az általa vezetett pártot támogatták, most pedig jó részük a Mi Hazánk táborában van.

Sneider elmondta, számára teljesen egyértelmű, hogy

amennyiben a Tisza győzne, akkor nem Magyar Péter alakítana kormányt, hanem a globális, multinacionalista cégek.

Ezt már ki is mondták, de beszédes bizonyítéka ennek, hogy a tiszás szakértők, akikből hárman már miniszteri pozícióra ácsingóznak, a globális cégektől ejtőernyőztek Magyar Péterékhez.

Kapitány István a Shelltől, Orbán Anita a GLOBSEC-től, Kármán András az Erste-től és végül, de nem utolsó sorban a Metától érkezett Dávid Dóra – sorolta a volt pártelnök.

Magyar Péter ominózus beismerésére, miszerint „g**i nagy háború lesz”, reagálva Sneider úgy fogalmazott, a Tisza elnöke már elkönyvelte, hogy Európa háborúba sodródik Oroszországgal. „Nyilván ennek már részese kell, hogy legyen és nem is tudna semmit tenni ellene” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ez merőben ellentétes azzal, amiért Orbán Viktor folyamatosan küzd, hogy ne a nyugat diktáljon, ne sodródjunk bele a háborúba. Mint mondta, jól ismeri az ukrajnai viszonyokat, a korrupciót, agressziót és Magyar Pétert nem tartja alkalmasnak arra, hogy megvédje Magyarországot attól, hogy ez begyűrűzzön hazánkba.