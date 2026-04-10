Sneider Tamás: A Mi Hazánk szavazói megértették, hogy a vasárnapi választáson hatalmas a tét + videó

Miért fontos egy nemzeti erő megszavazása a globalistákkal szemben, hogy egyéniben miért fontos a Fidesz jelöltjére szavazni – erről beszét Sneider Tamás a Jobbik volt elnöke a Patriótának adott interjúban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 11:09
–A Mi Hazánk szavazói megértették, hogy a vasárnapi választáson hatalmas a tét, ezért azokban a vidéki körzetekben, ahol fontos, hogy a nemzeti oldal nyerjen, ott érdemes a Fidesz jelöltjei adni a voksot egyéniben – mondta a Pariótának Sneider Tamás. 

A Jobbik volt elnökét arról faggatták, hogy mi alapján hoznak döntést azok a nemzeti radikálisok, akik korábban az általa vezetett pártot támogatták, most pedig jó részük a Mi Hazánk táborában van. 

Sneider elmondta, számára teljesen egyértelmű, hogy 

amennyiben a Tisza győzne, akkor nem Magyar Péter alakítana kormányt, hanem a globális, multinacionalista cégek. 

Ezt már ki is mondták, de beszédes bizonyítéka ennek, hogy a tiszás szakértők, akikből hárman már miniszteri pozícióra ácsingóznak, a globális cégektől ejtőernyőztek Magyar Péterékhez.  

Kapitány István a Shelltől, Orbán Anita a GLOBSEC-től, Kármán András az Erste-től és végül, de nem utolsó sorban a Metától érkezett Dávid Dóra – sorolta a volt pártelnök.

Magyar Péter ominózus beismerésére, miszerint „g**i nagy háború lesz”, reagálva Sneider úgy fogalmazott, a Tisza elnöke már elkönyvelte, hogy Európa háborúba sodródik Oroszországgal. „Nyilván ennek már részese kell, hogy legyen és nem is tudna semmit tenni ellene” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ez merőben ellentétes azzal, amiért Orbán Viktor folyamatosan küzd, hogy ne a nyugat diktáljon, ne sodródjunk bele a háborúba. Mint mondta, jól ismeri az ukrajnai viszonyokat, a korrupciót, agressziót és Magyar Pétert nem tartja alkalmasnak arra, hogy megvédje Magyarországot attól, hogy ez begyűrűzzön hazánkba.  

Sneider szerint a vasárnapi voksolásnak nagy a tétje, mert „több mint egy egyszerű választás, ez szabadságharc.”

 

Borítókép: Sneider Tamás (Képernyőfotó)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu