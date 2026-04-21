Sulyok Tamás

Sulyok Tamás május 9-re hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését

Május 9-re hívta össze a köztársasági elnök a parlament alakuló ülését. Jövő kedden folytatódnak a tárgyalások a pártok között.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 19:07
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Május 9-re, 10 órára hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését Sulyok Tamás – jelentette be közösségi oldalán a köztársasági elnök.

Az alaptörvény alapján az Országgyűlés alakuló ülését az országgyűlési képviselők általános választását követő harminc napon belüli időpontra a köztársasági elnök hívja össze. A Sulyok Tamás felkérésére folytatott tárgyalásaikon az új Országgyűlésben mandátumot szerző pártok képviselői a mai napon egyetértettek abban, hogy az alakuló ülés időpontjának 2026. május 9-én 10 órát javasolják. A pártok képviselői között kialakult konszenzusra tekintettel, alaptörvényi kötelezettségének megfelelően az államfő meghozta azt a határozatát, amellyel

az Országgyűlés alakuló ülését 2026. május 9-én, szombaton 10 órára hívja össze

– közölte a Sándor-palota.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a parlamentbe jutott pártok második egyeztetésén megállapodtak az újonnan megalakuló Országgyűlés személyi összetételéről. A tárgyaláson előkészítették az alakuló ülést, a tisztségviselők megválasztását, meghatározták az ülésrendet, valamint kialakították az Országgyűlés bizottsági rendszerét.

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője közölte:

jövő kedden folytatódnak a tárgyalások,

ahol szeretnének dönteni az Országgyűlés alelnöki és bizottsági elnöki tisztségeiről. Beszámolt arról is, hogy május 9-én lesz a parlament alakuló ülése.

A legutóbbi egyeztetésen már kiderült, hogy a Tisza Párt húsz parlamenti bizottságot tervez felállítani, igazodva a minisztériumi struktúrához. A személyi döntések kapcsán tudatták, hogy mindhárom ellenzéki párt, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is adhat egy-egy parlamenti alelnököt. A Mi Hazánk részéről már akkor tudatták, hogy ismét Dúró Dórát jelölik alelnöknek. Azóta pedig kiderült, hogy a Tisza Párt Forsthoffer Ágnest jelöli házelnöknek.

Az egyeztetés után Gulyás Gergely lapunk kérdésére elmondta, hogy

a héten születhet döntés a Fidesz és a KDNP frakcióvezetőinek személyéről.

Emellett azt is közölte, hogy a kereszténydemokraták nyolcfős frakciót alkothatnak.

A leköszönő miniszter tudatta, hogy egyezség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék. Mint jelezte, a Fidesz–KDNP csütörtökön tárgyal a Mi Hazánkkal arról, hogy az ellenzéken belüli tisztségek megosztása miként történjen.

A fideszes politikus azt mondta: teljes tisztújítás előtt áll a Fidesz, a héten elnökségi ülés, a jövő héten pedig választmányi ülés is lesz, ami szükséges a kongresszus összehívásához.

Gulyás Gergely szerint a Fidesznek arra kell törekednie a következő fél évben, hogy megőrizze a választói bázisát, és ehhez

Orbán Viktor szerepvállalását elengedhetetlennek tartja.

A Fidesz–KDNP-frakció összetételéről közölte: a listán mandátumot nyert képviselők dönthetnek arról, hogy felveszik-e a mandátumukat, de ebben az elnökség ajánlást adhat. Már most is többen jelezték, hogy nem kívánnak beülni a parlamentbe, de ezt egységesen fogják bejelenteni.

 

Borítókép: A parlamenti pártok egyeztetése (Fotó: Mirkó István)

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektörténelem

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Bayer Zsolt avatarja

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
