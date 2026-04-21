Sulyok Tamás május 9-re hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését

Május 9-re, 10 órára hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését Sulyok Tamás – jelentette be közösségi oldalán a köztársasági elnök.

Az alaptörvény alapján az Országgyűlés alakuló ülését az országgyűlési képviselők általános választását követő harminc napon belüli időpontra a köztársasági elnök hívja össze. A Sulyok Tamás felkérésére folytatott tárgyalásaikon az új Országgyűlésben mandátumot szerző pártok képviselői a mai napon egyetértettek abban, hogy az alakuló ülés időpontjának 2026. május 9-én 10 órát javasolják. A pártok képviselői között kialakult konszenzusra tekintettel, alaptörvényi kötelezettségének megfelelően az államfő meghozta azt a határozatát, amellyel

az Országgyűlés alakuló ülését 2026. május 9-én, szombaton 10 órára hívja össze

– közölte a Sándor-palota.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a parlamentbe jutott pártok második egyeztetésén megállapodtak az újonnan megalakuló Országgyűlés személyi összetételéről. A tárgyaláson előkészítették az alakuló ülést, a tisztségviselők megválasztását, meghatározták az ülésrendet, valamint kialakították az Országgyűlés bizottsági rendszerét.

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője közölte:

jövő kedden folytatódnak a tárgyalások,

ahol szeretnének dönteni az Országgyűlés alelnöki és bizottsági elnöki tisztségeiről. Beszámolt arról is, hogy május 9-én lesz a parlament alakuló ülése.

A legutóbbi egyeztetésen már kiderült, hogy a Tisza Párt húsz parlamenti bizottságot tervez felállítani, igazodva a minisztériumi struktúrához. A személyi döntések kapcsán tudatták, hogy mindhárom ellenzéki párt, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is adhat egy-egy parlamenti alelnököt. A Mi Hazánk részéről már akkor tudatták, hogy ismét Dúró Dórát jelölik alelnöknek. Azóta pedig kiderült, hogy a Tisza Párt Forsthoffer Ágnest jelöli házelnöknek.

Az egyeztetés után Gulyás Gergely lapunk kérdésére elmondta, hogy

a héten születhet döntés a Fidesz és a KDNP frakcióvezetőinek személyéről.

Emellett azt is közölte, hogy a kereszténydemokraták nyolcfős frakciót alkothatnak.