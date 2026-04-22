Tíz év késéssel, de végre elindult a főváros bankkártyás jegyvásárló rendszere

Karácsony Gergely főpolgármester a szolgáltatás elindítását beharangozó szerdai sajtótájékoztatón azt mondta: azon dolgoznak, hogy Budapesten a közösségi közlekedés versenyképességét megőrizzék, és egy olyan szolgáltatást nyújtsanak, amely „sokkal vonzóbb, mint az autós közlekedés”.

A budapesti metróvonalakon szerdától már érintéses fizetéssel is lehet jegyet vásárolni

Újra nekifut Budapest az e-jegyrendszernek

A budapestiek számára az elektronikus jegyrendszer ígérete már hosszú évek óta inkább rossz emlékeket idéz fel, mintsem valódi reményt. A fővárosi közlekedés modernizációját célzó projektek rendre csúsztak, milliárdok égtek el, a végeredmény pedig sokáig néhány rozsdásodó beléptetőkapu és egy félbehagyott rendszer maradt. Most azonban ismét napirendre került a fővárosi e-jegyrendszer ügye:

a BKK szerint 2028-tól fokozatosan bevezethetik a Pay&Go rendszert, amelynek lényege, hogy az utasok akár bankkártyájukkal vagy mobiltelefonjukkal is igazolhatják az utazási jogosultságukat.

A Fővárosi Közgyűlés februárban jóváhagyta a BKK új e-jegy-koncepcióját, ezzel pedig megnyílt az út a szükséges közbeszerzések előtt. A rendszer első elemei már idén tavasszal megjelennek: áprilistól valamennyi budapesti metróvonalon elérhetővé válik a Pay&Go pilotprogram, amely egyelőre vonaljegyek vásárlását teszi lehetővé.

Egy érintés, és megvan a jegy

A Pay&Go rendszer alapja egyszerű: az utas a bankkártyáját, telefonját vagy okosóráját érinti a validátorhoz, és ezzel egyszerre történik meg a jegyvásárlás és az érvényesítés. Nincs szükség külön alkalmazásra, regisztrációra vagy papírjegyre.

A rendszer nem teljesen ismeretlen Budapesten sem. A 100E reptéri buszon és az M1-es kisföldalattin már működik hasonló megoldás, elsősorban turisták és alkalmi utazók használják. A BKK szerint az M1-es vonalon az eseti jegyek 30–35 százalékát már most is ezen keresztül vásárolják meg.

Az ellenőrzés szintén digitálisan történik: az ellenőrök készüléke képes leolvasni, hogy az adott bankkártyához vagy eszközhöz tartozik-e érvényes jegy vagy bérlet. A társaság hangsúlyozza, hogy az ellenőrző eszközök nem alkalmasak újabb fizetés indítására, így az utasoknak nem kell attól tartaniuk, hogy egy ellenőrzés során újabb összeget vonnak le a számlájukról.