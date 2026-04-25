„A fentiek alapján arra kértük a rendőrséget, Vályi Stefannal szemben közösség tagja elleni erőszak és/vagy közösség elleni uszítás és/vagy internetes agresszió megalapozott gyanúja miatt rendeljen el nyomozást, indítsa meg a büntetőeljárást és vonja felelősségre az uszítót” – olvasható a Pesti Srácok cikkében.
Vályi Istvánt feljelentették, amiért Bayer Zsolt megkínzására uszított
Közösség tagja elleni erőszak, közösség elleni uszítás és internetes agresszió bűncselekményének megvalósulása miatt tett feljelentést Huth Gergely, a PestiSrácok főszerkesztője Vályi Stefan (közismert nevén Vályi István) tiszás propagandista és influenszer ellen, aki Bayer Zsolt megkínzásáról elmélkedett egy interjúban.
Borítókép: Bayer Zsolt (Forrás: Facebook)
