Kitört a belharc a Tisza Pártban, Radnai Márk kiakadt azon, hogy lefotózták az apját

A harmadik erőközpontként pedig a párt alapítóihoz köthető belső kör kezd körvonalazódni,

amelyhez a feltételezések szerint többek között Magyar Pétert és Radnai Márkot is sorolják.

Aki tehát Radnait támadja, az valószínűleg Magyart is gyengíteni próbálja.

Radnai Márk mostani bejegyzése emellett arra is utalhat, hogy a választási győzelmet követően nemcsak a külső politikai támadások, hanem a pártban zajló belharc is egyre nagyobb hangsúlyt kaphat.