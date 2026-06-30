Kitört a belharc a Tisza Pártban, Radnai Márk kiakadt azon, hogy lefotózták az apját

A harmadik erőközpontként pedig a párt alapítóihoz köthető belső kör kezd körvonalazódni,
amelyhez a feltételezések szerint többek között Magyar Pétert és Radnai Márkot is sorolják.
Aki tehát Radnait támadja, az valószínűleg Magyart is gyengíteni próbálja.
Radnai Márk mostani bejegyzése emellett arra is utalhat, hogy a választási győzelmet követően nemcsak a külső politikai támadások, hanem a pártban zajló belharc is egyre nagyobb hangsúlyt kaphat.
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