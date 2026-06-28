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Magyar Péter büszke az elmúlt 50 napra, pedig nincs mire

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Több tucat vállalás teljesítéséről írt a kormányfő közösségi oldalán, pedig sokkal többet ígért a választóinak. Ráadásul Magyar Péter állításaival több gond is van.

2026. 06. 28. 13:35
Forrás: MEDIAWORKS
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Magyar Péter úgy fogalmazott a bejegyzésben: visszatértünk Európába, ezt a Visegrádi Négyek együttműködésének újraindításával támasztja alá, illetve azzal, hogy elérték, százezer kárpátaljai  honfitársunk visszakapja a nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogait. Valójában egyébként hazánk csak ígéretet kapott erre, tényleges lépések Ukrajnában még nem történtek. A kölcsönösen külügyminisztériumi szinten adott felhatalmazással rendelkező szakértői küldöttségek megbeszélései nyomán megtörténtek a hivatalos jegyzékváltások, a szükséges módosításokkal együtt a magyar félnek komplett törvénytervezetet nyújtott át az ukrán fél.

Magyar Péter beszámolt arról is, hogy megteremtették a független és pártatlan közmédia feltételeit, mindenki akadály nélkül gyakorolhatja a gyülekezési jogát, betiltották a gyűlöletkeltő politikai hirdetéseket. Önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztériumokat hoztak létre, megszüntették a rendeleti kormányzást. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez és teljes jogú tagjai maradunk a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy aktáit, felülvizsgálták a diplomataútlevelek kiadását. Több milliárdos kórházi klímafejlesztési programot indítottak. 

Megkezdtük a vagyonadó és az iskolakezdési támogatás bevezetésének előkészítését. Elindítottuk az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának folyamatát – írta a kormányfő, majd hozzáfűzte, az országban rend, béke és biztonság van. Ehhez képest szombaton patrióta fiatalok ismét békés tüntetést szerveztek a migrációs paktum, a provokatív genderpropaganda és Magyar Péter és a Tisza párt kormányzása ellen. Most is több ezren vonultak az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton át a Kossuth térre, a parlament épületéhez.

Magyar Péter posztja szerint büszke az elmúlt 50 napra, mert több tucat vállalásukat teljesítették. Valóságban ezt a több tucatot sem sikerült még, vagy csak teljesen látszat, vagy bosszú intézkedések, miközben a Tisza Párt a kampány során több, mint ezer ígéretet tett. A kampányban még azonnali intézkedéseket ígért, mára kiderült, egyre több vállalás teljesítése csúszik vagy bizonytalanodik el.

Így egyelőre nem valósult meg a 

  • zöldségek és gyümölcsök áfájának öt százalékra csökkentése
  • a gyógyszerek áfájának nulla százakra csökkentése
  • a tűzifa áfájának öt százalékra csökkentése
  • a szociális szférában dolgozók 25 százalékos béremelése.

 

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