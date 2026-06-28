Magyar Péter büszke az elmúlt 50 napra, pedig nincs mire

Magyar Péter úgy fogalmazott a bejegyzésben: visszatértünk Európába, ezt a Visegrádi Négyek együttműködésének újraindításával támasztja alá, illetve azzal, hogy elérték, százezer kárpátaljai honfitársunk visszakapja a nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogait. Valójában egyébként hazánk csak ígéretet kapott erre, tényleges lépések Ukrajnában még nem történtek. A kölcsönösen külügyminisztériumi szinten adott felhatalmazással rendelkező szakértői küldöttségek megbeszélései nyomán megtörténtek a hivatalos jegyzékváltások, a szükséges módosításokkal együtt a magyar félnek komplett törvénytervezetet nyújtott át az ukrán fél.

Magyar Péter beszámolt arról is, hogy megteremtették a független és pártatlan közmédia feltételeit, mindenki akadály nélkül gyakorolhatja a gyülekezési jogát, betiltották a gyűlöletkeltő politikai hirdetéseket. Önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztériumokat hoztak létre, megszüntették a rendeleti kormányzást. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez és teljes jogú tagjai maradunk a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy aktáit, felülvizsgálták a diplomataútlevelek kiadását. Több milliárdos kórházi klímafejlesztési programot indítottak.

Megkezdtük a vagyonadó és az iskolakezdési támogatás bevezetésének előkészítését. Elindítottuk az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának folyamatát – írta a kormányfő, majd hozzáfűzte, az országban rend, béke és biztonság van. Ehhez képest szombaton patrióta fiatalok ismét békés tüntetést szerveztek a migrációs paktum, a provokatív genderpropaganda és Magyar Péter és a Tisza párt kormányzása ellen. Most is több ezren vonultak az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton át a Kossuth térre, a parlament épületéhez.