Tuzson Bence elárulta, hogy mit válaszolt Magyar Péter sógorának, aki a parlamentben próbálta kérdőre vonni
Magyar Péter után most a saját sógora, Melléthei-Barna Márton is látványosan kiakadt, amikor a Zsolti bácsi ügynek a Tisza Párt és a házi médiája, a Kontroll számára kellemetlen fejleményeivel szembesítették. A tiszás politikus a parlamentben lépett oda Tuzson Bence fideszes képviselőhöz, akit négyszemközt próbált kérdőre vonni.
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