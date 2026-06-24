Retteg a Velencei Bizottságtól Magyar Péter

Baráti figyelmeztetés

A Tűzfalcsoport azt is felidézte, hogy Magyar Péter azt ígérte: betartja a nemzetközi és európai jogi normákat, ezért a szakértők szerint a Velencei Bizottság határozata végzetes lehet kormánya számára. Szintén emlékeztettek:

még a baráti Amnesty International is arra volt kénytelen figyelmeztetni Magyart, hogy a tisztességes eljárás elvét be kellene tartani.

Az elemzés szerint a problémát az okozza, hogy Magyar Péter mögött nincs tapasztalt szakértői gárda. Ha lenne, elállna terveitől. Magyar fenyegetőzései arról tanúskodtak, hogy nem ismeri a nemzetközi jogot és bírói gyakorlatot és nincs, aki megfelelő jogi tanácsokkal látná el – írták.



