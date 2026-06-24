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Retteg a Velencei Bizottságtól Magyar Péter

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A Velencei Bizottság állásfoglalásától tarthat Magyar Péter, ezért nem hajlandó fogadni a testület budapesti látogatásra készülő delegációját – állítja a Tűzfalcsoport. A portál elemzése szerint a tekintélyes nemzetközi szervezet várhatóan elutasítaná a miniszterelnöknek azokat a terveit, amelyek az alkotmányos tisztségviselők mandátumának idő előtti megszüntetésére irányulnak.

Kárpáti András
2026. 06. 24. 14:32
Forrás: Facebook
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Baráti figyelmeztetés

A Tűzfalcsoport azt is felidézte, hogy Magyar Péter azt ígérte: betartja a nemzetközi és európai jogi normákat, ezért a szakértők szerint a Velencei Bizottság határozata végzetes lehet kormánya számára. Szintén emlékeztettek: 

még a baráti Amnesty International is arra volt kénytelen figyelmeztetni Magyart, hogy a tisztességes eljárás elvét be kellene tartani.

Az elemzés szerint a problémát az okozza, hogy Magyar Péter mögött nincs tapasztalt szakértői gárda. Ha lenne, elállna terveitől. Magyar fenyegetőzései arról tanúskodtak, hogy nem ismeri a nemzetközi jogot és bírói gyakorlatot és nincs, aki megfelelő jogi tanácsokkal látná el – írták.


 

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