Retteg a Velencei Bizottságtól Magyar Péter

Baráti figyelmeztetés
A Tűzfalcsoport azt is felidézte, hogy Magyar Péter azt ígérte: betartja a nemzetközi és európai jogi normákat, ezért a szakértők szerint a Velencei Bizottság határozata végzetes lehet kormánya számára. Szintén emlékeztettek:
még a baráti Amnesty International is arra volt kénytelen figyelmeztetni Magyart, hogy a tisztességes eljárás elvét be kellene tartani.
Az elemzés szerint a problémát az okozza, hogy Magyar Péter mögött nincs tapasztalt szakértői gárda. Ha lenne, elállna terveitől. Magyar fenyegetőzései arról tanúskodtak, hogy nem ismeri a nemzetközi jogot és bírói gyakorlatot és nincs, aki megfelelő jogi tanácsokkal látná el – írták.
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