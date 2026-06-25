A kecsup.hu helyszíni beszámolója szerint 30 napra letartóztatták Bús Balázst, az NKA korábbi alelnökét, Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselőt, a 17 milliárd forint kiosztásáról döntő Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának korábbi elnökét, Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) májusban felfüggesztett főigazgatóját, valamint az NKTK kabinetvezetőjét és az ideiglenes kollégium két, az egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium által delegált tagját.
Mind a hat őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását elrendelte a bíróság az NKA-ügyben
A döntés egyelőre nem végleges.
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