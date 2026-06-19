Pócs János bejelentése: új bizonyítékokra hivatkozva tesz ismét feljelentést a „Zsolti bácsi-ügyben”

Mint ismert, a Szőlő utcai javítóintézet ügyében 2024 decemberében indult büntetőeljárás a Nemzeti Nyomozó Irodánál egy társhatóság feljelentése alapján. Az eredetileg szűkebb körű nyomozás azonban néhány hónap alatt az elmúlt évek egyik legsúlyosabb gyermekvédelmi botrányává nőtte ki magát.

Az ügy fordulópontját egy szeptember elején megjelent interjú jelentette. A Válasz Online-nak nyilatkozó Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat korábbi igazgatója azt állította:

Juhász Péter Pál állítólagos visszaéléseiről hosszú évek óta tudtak a gyermekvédelmi szakmában.

A nyilatkozatot követően a Legfőbb Ügyészség szeptember 26-án ügyészi hatáskörbe vonta a Budapesti Javítóintézetet érintő nyomozást, amely ezt követően új lendületet kapott.

A botrány gyorsan politikai dimenziót is nyert. Szeptemberben Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke nyílt levélben fordult Pintér Sándor belügyminiszterhez, választ követelve a javítóintézet körül felmerült súlyos vádakkal kapcsolatban.

Az ezt követő hónapokban egyre több bizonyíték és tanúvallomás került nyilvánosságra az intézményben történhetett visszaélésekről. Különösen nagy felháborodást váltottak ki azok a videófelvételek, amelyek az intézmény falain belül készültek, és amelyek a fiatalkorú lakók elleni fizikai agresszió jeleneteit is rögzítették.

December 8-án lemondott a javítóintézet ideiglenesen kinevezett igazgatója, Kovács-Buna Károly. Döntését „lejárató kampánnyal” indokolta, ám később őt is letartóztatták.

A nyomozás során a hatóságok gyermekbántalmazással és más súlyos bűncselekményekkel összefüggésben vizsgálják az ügyet.

Másnap, december 9-én a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség közölte: több helyszínen, jelentős erőkkel folytatnak nyomozati cselekményeket a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. A gyermekek védelmére tekintettel pszichológusokat és más szakembereket is bevontak az eljárásba.

A következő napon újabb négy embert vettek őrizetbe, közülük hármat gyanúsítottként hallgattak ki. Ezzel hétre emelkedett az ügy gyanúsítottjainak száma.