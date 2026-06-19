magyar mártontisza pártpócs jánosbangó sándorkis márióDemokratikus Koalíció (DK)

Pócs János bejelentése: új bizonyítékokra hivatkozva tesz ismét feljelentést a „Zsolti bácsi-ügyben”

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Újabb bizonyítékok kerültek elő a „Zsolti bácsi-ügyben” – állította sajtótájékoztatóján Pócs János, aki szerint az ügy a rendszerváltás utáni egyik legsúlyosabb politikai botránnyá nőhette ki magát. A kormánypárti politikus Füssy Angéla nyilatkozatára és Bangó Sándor korábbi megszólalásaira hivatkozva bejelentette: a dokumentumokat a jövő héten átadja az ügyészségnek, és újabb feljelentést tesz.

Gábor Márton
2026. 06. 19. 11:17
Fotó: Polyák Attila
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Az egykori nevelő kiemelte, 

a vak is látja, hogy ez egy, a Tisza Párthoz köthető stratégia.

Kis elmondta, bizonyítani tudja, hogy a Demokratikus Koalícióhoz kötődő budapesti önkormányzatok lakásokat adtak azért a fiataloknak, hogy tanúskodjanak az ügyben. 

Az ügyre még kedden reagált a kontroll.hu Facebook-oldalán Magyar Márton. Kiemelte, 

a ma este Pócs János YouTube-csatornáján közzétett „Exkluzív interjú a Szőlő utca egykori nevelőjével” című videóval kapcsolatosan rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt feljelentést fogok tenni mind Pócs János híresztelővel, mind pedig Kiss Márióval szemben, ugyanis Bangó Sándor nem kapott pénzt sem tőlem, sem mástól a kontrollos interjúért cserébe, jómagam nem tudtam arról és ma sincs tudomásom arról, hogy Bangó Sándor hazudott volna az interjúban "Zsolti bácsi" vezetéknevéről.

Mint ismert, a Szőlő utcai javítóintézet ügyében 2024 decemberében indult büntetőeljárás a Nemzeti Nyomozó Irodánál egy társhatóság feljelentése alapján. Az eredetileg szűkebb körű nyomozás azonban néhány hónap alatt az elmúlt évek egyik legsúlyosabb gyermekvédelmi botrányává nőtte ki magát.

Az ügy fordulópontját egy szeptember elején megjelent interjú jelentette. A Válasz Online-nak nyilatkozó Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat korábbi igazgatója azt állította: 

Juhász Péter Pál állítólagos visszaéléseiről hosszú évek óta tudtak a gyermekvédelmi szakmában.

A nyilatkozatot követően a Legfőbb Ügyészség szeptember 26-án ügyészi hatáskörbe vonta a Budapesti Javítóintézetet érintő nyomozást, amely ezt követően új lendületet kapott.

A botrány gyorsan politikai dimenziót is nyert. Szeptemberben Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke nyílt levélben fordult Pintér Sándor belügyminiszterhez, választ követelve a javítóintézet körül felmerült súlyos vádakkal kapcsolatban.

Az ezt követő hónapokban egyre több bizonyíték és tanúvallomás került nyilvánosságra az intézményben történhetett visszaélésekről. Különösen nagy felháborodást váltottak ki azok a videófelvételek, amelyek az intézmény falain belül készültek, és amelyek a fiatalkorú lakók elleni fizikai agresszió jeleneteit is rögzítették.

December 8-án lemondott a javítóintézet ideiglenesen kinevezett igazgatója, Kovács-Buna Károly. Döntését „lejárató kampánnyal” indokolta, ám később őt is letartóztatták. 

A nyomozás során a hatóságok gyermekbántalmazással és más súlyos bűncselekményekkel összefüggésben vizsgálják az ügyet.

Másnap, december 9-én a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség közölte: több helyszínen, jelentős erőkkel folytatnak nyomozati cselekményeket a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. A gyermekek védelmére tekintettel pszichológusokat és más szakembereket is bevontak az eljárásba.

A következő napon újabb négy embert vettek őrizetbe, közülük hármat gyanúsítottként hallgattak ki. Ezzel hétre emelkedett az ügy gyanúsítottjainak száma.

Közben egykori intézeti dolgozók a Magyar Hangnak adott interjújukban részletesen beszéltek az általuk tapasztalt bántalmazásokról és visszaélésekről. Egy volt lakó vallomásában arról számolt be, hogy Kovács-Buna Károly korábban fizikailag bántalmazta őt, emellett olyan körülményeket is leírt, amelyek súlyosan veszélyeztethették a fiatalkorúak testi épségét és biztonságát.

A sajtóban olyan információk is megjelentek, amelyek szerint a gyanúsítottak egymásnak próbálnak alibit biztosítani, illetve összehangolhatják vallomásaikat.

A Központi Nyomozó Főügyészség január 9-én négy gyanúsított – köztük a volt megbízott igazgató – letartóztatását áprilisig meghosszabbította.

Újabb kérdéseket vetett fel az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség 2026 januárjában tett nyilatkozata is. A hatóság közölte: az a videófelvétel, amelyen az egyik nevelő súlyosan bántalmaz egy fiatalkorút, már a nyilvánosságra kerülése előtt a rendőrség birtokában volt. Külön nyomozás azonban nem indult az ügyben, mivel a cselekmény eljárásjogi értelemben elévült.

Borítókép: Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője (Fotó: Polyák Attila)

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