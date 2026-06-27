Egyik csata a másik után – A szivárványos zászlók ismét lekerültek az Erzsébet hídról
Ismét leszedték a szivárványos zászlókat az Erzsébet hídról. Az akciót az LXIV Ellenállás vállalta magára, amely közlése szerint a lobogókat összegyűjtötték, majd a Városházára vitték, miközben videót is közzétettek a történtekről.
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