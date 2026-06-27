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Folytatódik a zászlócsata: eltávolították a magyar zászlókat az Erzsébet hídról + videó

prideerzsébet hídmagyar

Folytatódik a zászlócsata: eltávolították a magyar zászlókat az Erzsébet hídról + videó

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A szombati LMBTQ-felvonulásra ismét úgynevezett progresszív pride-zászlókra cserélték a nemzet egységét kifejező magyar zászlókat.

Magyar Nemzet
2026. 06. 27. 7:15
Forrás: Hatlaczki Balazs
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Ismert, az idei Budapest Pride jú­nius 27-én, szombaton lesz. Karácsony Gergely ennek kapcsán közölte, hogy a menet délután három órakor indul az Operától, majd az újra fellobogózott Erzsébet hídon keresztül halad a Vérmezőig. 

A rendezvénnyel kapcsolatban a budapesti rendőrfőkapitány fokozott ellenőrzést írt elő péntek este nyolc órától vasárnap reggel nyolc óráig a főváros teljes területén.

A szigorúbb szabályozást azzal indokolta, hogy megelőzzék, felderítsék a jogsértő cselekményeket, valamint fenntartsák a közrendet és közbiztonságot.

Borítókép: A magyar zászlókkal díszített Erzsébet híd (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

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