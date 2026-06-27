Folytatódik a zászlócsata: eltávolították a magyar zászlókat az Erzsébet hídról + videó

Teljes készültség
Ismert, az idei Budapest Pride június 27-én, szombaton lesz. Karácsony Gergely ennek kapcsán közölte, hogy a menet délután három órakor indul az Operától, majd az újra fellobogózott Erzsébet hídon keresztül halad a Vérmezőig.
A rendezvénnyel kapcsolatban a budapesti rendőrfőkapitány fokozott ellenőrzést írt elő péntek este nyolc órától vasárnap reggel nyolc óráig a főváros teljes területén.
A szigorúbb szabályozást azzal indokolta, hogy megelőzzék, felderítsék a jogsértő cselekményeket, valamint fenntartsák a közrendet és közbiztonságot.
Borítókép: A magyar zászlókkal díszített Erzsébet híd (Fotó: Hatlaczki Balázs)
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