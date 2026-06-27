Megérkezett a hőkupola, extrém melegben tartják meg a Budapest Pride-ot

Fogadkozik az új főkapitány

A szombati Pride biztosítására maximális felkészültséggel készül a rendőrség – erről beszélt Baricska Norbert Tamás, a Budapesti Rendőr-főkapitányság új vezetője a Fővárosi Közgyűlés ülésén. A főkapitány hangsúlyozta: a biztonsági intézkedések részleteit nem ismertetheti, ugyanakkor biztos abban, hogy a rendőrség felkészültsége a gyakorlatban is bizonyítani fog.

Korábban a Mi Hazánk Mozgalom szervezett ellentüntetést egy időben a Budapest Pride-dal, de idén nem lesz ilyen. Korábban bejelentették, hogy július 11-én viszont megrendezik Magyarország első Családi Büszkeség Menetét. Egyelőre nincs hír arról, hogy idén más szervez-e ellentüntetést szombatra. Azonban ha mással nem,

akkor a nagy hőséggel biztosan meg kell küzdeniük a melegfelvonulás résztvevőinek.

Ugyanis egy rendkívüli hőséget okozó hőkupola érte el térségünket, így akár 40 Celsius-fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon.

Távol marad a kormány a pride-tól

Magyar Péter a hét elején az ATV Egyenes beszéd című műsorának a vendége volt, ahol a miniszterelnököt arról kérdezték, hogy részt vesznek-e a pride-on. Nem meglepő módon a miniszterelnök elébe ment annak, hogy bármelyik tiszás politikus feltűnjön a melegfelvonuláson, ugyanis péntektől vasárnapig kihelyezett kormányülést és frakcióülést fognak tartani.

Budapest Pride (Fotó: Csudai Sándor)

Azonban hiába próbálja Magyar Péter távol tartani magától a megosztó témát, korábban már többször is egyértelművé tették a Tisza részéről, hogy kiállnak az LMBTQ-parádé mellett.

Lehetővé kell tenni a pride jogszerű megtartását

– jelentette ki Pósfai Gábor belügyminiszter még a parlamenti meghallgatása után a Telex újságírójának.

Jelenleg teljesen egyértelmű a helyzet: ha egy gyülekezést megfelelően bejelentettek, akkor meg lehet tartani. Senki sem akarja ezt megakadályozni

– ezt pedig a kormányfő mondta az RTL Híradónak a Budapest Pride felvonulásról.

A genderlobbi erősödését mutatja, hogy a kormányban az elhíresült mesekönyv, a Csipke Józsika könyv szerzője, Bódis Kriszta kormánybiztosként felel a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek horizontális összehangolásáért. Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár pedig korábban egy interjúban a pride-ot az úrnapi körmenethez hasonlította. Érvelése szerint az úrnapi körmenet a középkori református tételek szerint bálványimádás, így bizonyos szempontból szerinte veszélyesebb a gyermekek lelki és szellemi épségére, mint a bőrtangás férfiakat és kifestett drag queeneket felvonultató tüntetés.

Borítókép: Budapest Pride (Fotó: Kurucz Árpád)