Rengeteg kormánytisztviselőt rúgtak ki Magyar Péterék, lépett a Védvonal

Arról a napokban mi is írtunk, hogy a Tisza-kormány nem állna meg a politikai felsővezetőknél, hanem akár ügyintézőket is eltiltana öt évre a további állami pozícióktól. A Tisza Párthoz közelálló 21 Kutatóközpont már szondázza, hogy kiknek a kirúgása és eltiltása fér még bele a társadalom többsége szerint.