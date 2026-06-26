Arról a napokban mi is írtunk, hogy a Tisza-kormány nem állna meg a politikai felsővezetőknél, hanem akár ügyintézőket is eltiltana öt évre a további állami pozícióktól. A Tisza Párthoz közelálló 21 Kutatóközpont már szondázza, hogy kiknek a kirúgása és eltiltása fér még bele a társadalom többsége szerint.
Rengeteg kormánytisztviselőt rúgtak ki Magyar Péterék, lépett a Védvonal
Nem csak a politikai felsővezetők repültek a kormányváltás óta, hanem a sima kormánytisztviselők is, sőt a Védvonal vezetője már iskolaigazgatókról és óvodavezetőkről is ír. A Fidesz és a Védvonal most az alapvető jogok biztosához fordult, Czunyiné Bertalan Judit várja a vizsgálatot.
Borítókép: Czunyiné Bertalan Judit egy DPK-gyűlésen. Fotó: Polyák Attila
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