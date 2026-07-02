Egyre türelmetlenebbek az önkormányzatok, a kormány titkolja az elképzeléseit

A székesfehérvári polgármester ugyanakkor jelezte, hogy az önkormányzati érdekképviseleti szervezetek vezetői a hét elején egyeztettek egymással, és megkezdték egy közös, átfogó önkormányzati szakpolitikai javaslatcsomag kidolgozását. Tájékoztatása szerint a dokumentum várhatóan augusztusra készülhet el, ezt követően pedig át kívánják adni a kormányzatnak azzal a céllal, hogy megkezdődhessenek az érdemi szakmai tárgyalások.

Készen állunk a közös munkára, a szakmai partnerségre

– fogalmazott Cser-Palkovics András, hozzátéve: bízik abban, hogy a kormányzat részéről is meglesz a nyitottság az együttműködésre, hiszen az önkormányzatokat érintő kérdések közvetlenül befolyásolják a településeken élők mindennapjait.