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Egyre türelmetlenebbek az önkormányzatok, a kormány titkolja az elképzeléseit

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Közel két hónappal az új kormány hivatalba lépése után továbbra sem látszanak azok az irányok, amelyek meghatároznák az önkormányzati rendszer jövőjét – erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Cser-Palkovics András. Székesfehérvár polgármestere szerint a települések vezetői egyelőre többnyire politikai üzeneteket kaptak, miközben a szakmai egyeztetések és a stratégiai elképzelések továbbra is hiányoznak.

Gábor Márton
2026. 07. 02. 13:05
Fotó: Polyák Attila
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A székesfehérvári polgármester ugyanakkor jelezte, hogy az önkormányzati érdekképviseleti szervezetek vezetői a hét elején egyeztettek egymással, és megkezdték egy közös, átfogó önkormányzati szakpolitikai javaslatcsomag kidolgozását. Tájékoztatása szerint a dokumentum várhatóan augusztusra készülhet el, ezt követően pedig át kívánják adni a kormányzatnak azzal a céllal, hogy megkezdődhessenek az érdemi szakmai tárgyalások.

Készen állunk a közös munkára, a szakmai partnerségre

 – fogalmazott Cser-Palkovics András, hozzátéve: bízik abban, hogy a kormányzat részéről is meglesz a nyitottság az együttműködésre, hiszen az önkormányzatokat érintő kérdések közvetlenül befolyásolják a településeken élők mindennapjait.

Borítókép: Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Fidesz–KDNP-s polgármestere (Fotó: Polyák Attila)

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