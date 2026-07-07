Karácsonyék megfúrták a Grand Budapestet, azóta önkényes lakásfoglalóktól rettegnek a környékbeliek
Karácsony Gergelyék a Grand Budapest projekt megakadályozását győzelemként értékelték. A környéken élők szerint azonban a beruházás elmaradása után üresen maradt MÁV-lakásokba önkényes lakásfoglalók költöztek. A helyzet annyira súlyos, hogy már az RTL Híradó is foglalkozott vele.
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