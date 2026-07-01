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Hadjáratot indított a Tisza-kormány a vidék ellen

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Hadjáratot indított a Tisza-kormány a vidék ellen

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A magyar falvak és az önkormányzati rendszer elleni tudatos politikai támadássorozat részeként értékelte Gyopáros Alpár a Magyar Nemzetnek Bihari Zoltán tiszás országgyűlési képviselő és Bart István helyettes államtitkár korábbi kijelentéseit. A kormánypárti politikus szerint a Tisza-kormány intézkedései és nyilatkozatai egyaránt azt mutatják, hogy a kabinet nem partnerként, hanem akadályként tekint a vidéki Magyarországra.

Gábor Márton
2026. 07. 01. 17:02
Fotó: Kurucz Árpád
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Mint ismert, nemrég került nyilvánosságra egy olyan felvétel, amelyen Bihari Zoltán, Szerencs tiszás országgyűlési képviselője azt állítja, 

nagyon szeretnék a polgármesterekkel jóban lenni, nem szeretnék senkit elveszíteni,  aki olyan, annak nagyon melegen ajánlom, hogy kössön vádalkut.

 A Köztér.com által közzétett felvételen a politikus 42 városvezetőnek címezte üzenetét, egy római katolikus óvodai bálon Szerencsen, még május 16-án, a gyerekek műsora előtt, majd jó szórakozást és jó étvágyat kívánt a bálozóknak. 

A portál szerint azzal, hogy a tiszás politikus vádalkuról beszél, két dolgot állít: szerinte akik erre rászorulnak, azok mind bűnözők, másrészt azt, hogy ő maga rendelkezik az ügyészség és a bíróság hatalmával.

A falvak helyett bizonytalanság

Gyopáros Alpár lapunknak arról is beszélt, hogy a vidéki településvezetők körében komoly bizonytalanság alakult ki. Mint mondta, a Tisza Párt a kampányban még azt ígérte, hogy minden jól működő programot megtart, ennek ellenére szerinte ennek éppen az ellenkezője történik. Emlékeztetett arra, hogy a Magyar falu program keretében rendelkezésre álló 27 milliárd forint fejlesztési forrás hónapok óta nem jutott el a településekhez.

Ez a falvak jogos járandósága lenne, mégsem kapták meg a települések

 – jelentette ki. Hozzátette: miközben a kabinet korábban egy új, Szent István Program elindítását ígérte, amelynek keretében tíz falu kapott volna egymilliárd forintos támogatást, azonban ennek finanszírozásáról továbbra sincsenek hiteles információk.

Aggályos alkotmánymódosítás

Gyopáros Alpár szerint további kérdéseket vet fel, hogy a Tisza-kormány alkotmánymódosítása a nemzeti vagyon védelméről szóló törvényt is kivenné a sarkalatos törvények köréből.

Ez azt sejteti, hogy valamiféle privatizáció előkészítése zajlik 

– fogalmazott. A politikus attól tart, hogy hosszabb távon ismét külföldi tulajdonba kerülhetnek stratégiai nemzeti vagyonelemek.

Bart István kijelentései is ugyanebbe az irányba mutatnak

Gyopáros Alpár szerint Bart István korábbi nyilatkozatai ugyanezt a szemléletet tükrözik.

Mint ismert, a helyettes államtitkár korábban arról beszélt, hogy az állam feleslegesen költ sok pénzt a falvak fejlesztésére, inkább azt kellene segíteni, hogy az emberek városokba költözzenek, a legkisebb településeket pedig idővel „vissza kellene adni a természetnek”.

A kormánybiztos szerint ezek a kijelentések elfogadhatatlanok.

Bart István lényegében azt mondta, hogy a magyar falvakra nincs szükség. Azt állította, hogy a kisebb településeket vissza kell adni a természetnek. Ezt nem lehet másként értelmezni, mint úgy, hogy szerinte ezeknek a közösségeknek meg kellene szűnniük

 – fogalmazott. Gyopáros Alpár emlékeztetett arra is, hogy hasonló gondolatok korábban is megjelentek a baloldali politikában.

Utoljára hasonló kijelentéseket Mihályi Pétertől hallottunk, aki annak idején arról beszélt, hogy a falvak zsákutcát jelentenek, és az embereket a városokba kellene költöztetni. Ha most ugyanez válik kormányzati politikává, az súlyos következményekkel járhat a magyar vidék számára

 – mondta. A politikus szerint a jelenlegi folyamatok összességükben azt mutatják, hogy a Tisza-kormány nem a vidéki közösségek megerősítésében érdekelt.

Ha ez lesz a kormányprogram, akkor a magyar vidék ismét kisemmizett és elhanyagolt helyzetbe kerülhet

 – hangsúlyozta.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)

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