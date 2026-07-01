Hegedűs Barbara: Nem állunk le, meg akarjuk mutatni az embereknek a miniszterelnök igazi arcát

Pozitív gesztus volt Forsthoffer lépése, nem tűnt megrendezettnek

Hegedűs Barbara szerint Magyar Péter a történtek miatt el akarja venni a fideszesektől a személyes érintettségre hivatkozva történő felszólalás lehetőségét. – Vannak olyan műfajok, ahol nem lehet követlenül reagálni, ilyenkor lehet kérni, hogy személyes érintettség miatt kapjunk szót, arra utalnak a jelek, hogy ezt a Tisza meg akarja vonni a Fidesztől – magyarázta.

Hegedűs Barbara szerint nem volt megrendezett Forsthoffer Ágnes jelenete, a folyosón is agresszív volt Magyar Péter a házelnök irányába. – Tőlem is elvette a szót, amikor túl hosszan beszéltem és utána a miniszterelnöktől is. Ez egy pozitív gesztus volt, azt üzente ezzel, hogy megálljt kell parancsolni Magyar Péternek is – mondta Hegedűs Barbara. Szerinte utólag inkább menteni próbálják a helyzetet a tiszás politikusok azzal, hogy közös képet posztoltak.

Hegedűs Barbara: Megálljt kell parancsolni Magyar Péternek is! Fotó: Polyák Attila

A fideszes képviselő tapasztalatai szerint Magyar Péter a Tavaszi szél című filmet szeretné tovább forgatni, egy Netflix-showt készít, ehhez viszont elengedhetetlen, hogy csak az jelenjen meg róla, amit jóváhagy.