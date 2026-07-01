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Hegedűs Barbara: Nem állunk le, meg akarjuk mutatni az embereknek a miniszterelnök igazi arcát

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Teljesen máshogy viselkedik a kamerák előtt Magyar Péter, mint amikor nincs adásban – ezt erősítette meg lapunknak Hegedűs Barbara. Megkérdeztük a Fidesz képviselőjét, mi zajlott le az ülésteremben hétfőn, amit nem mutattak a kamerák.

Kreft-Horváth Márk
2026. 07. 01. 5:45
Fotó: Hatlaczki Balazs
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Pozitív gesztus volt Forsthoffer lépése, nem tűnt megrendezettnek

Hegedűs Barbara szerint Magyar Péter a történtek miatt el akarja venni a fideszesektől a személyes érintettségre hivatkozva történő felszólalás lehetőségét. – Vannak olyan műfajok, ahol nem lehet követlenül reagálni, ilyenkor lehet kérni, hogy személyes érintettség miatt kapjunk szót, arra utalnak a jelek, hogy ezt a Tisza meg akarja vonni a Fidesztől – magyarázta. 

Hegedűs Barbara szerint nem volt megrendezett Forsthoffer Ágnes jelenete, a folyosón is agresszív volt Magyar Péter a házelnök irányába. – Tőlem is elvette a szót, amikor túl hosszan beszéltem és utána a miniszterelnöktől is. Ez egy pozitív gesztus volt, azt üzente ezzel, hogy megálljt kell parancsolni Magyar Péternek is – mondta Hegedűs Barbara. Szerinte utólag inkább menteni próbálják a helyzetet a tiszás politikusok azzal, hogy közös képet posztoltak. 

20260526 Budapest Országgyűlés plenáris ülése. fotó: Polyák Attila (PA) MW képen: Hegedűs Barbara a Fidesz képviselője
Hegedűs Barbara: Megálljt kell parancsolni Magyar Péternek is! Fotó: Polyák Attila

A fideszes képviselő tapasztalatai szerint Magyar Péter a Tavaszi szél című filmet szeretné tovább forgatni, egy Netflix-showt készít, ehhez viszont elengedhetetlen, hogy csak az jelenjen meg róla, amit jóváhagy. 

– Mi meg akarjuk mutatni az embereknek a miniszterelnök igazi arcát, nem engedjük el a témát, nem kaptunk válaszokat – jelentette ki Hegedűs Barbara. 

Borítókép: Hegedűs Barbara a parlamentben. Fotó: Polyák Attila

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Gajdics Ottó
idezojelekMagyar Péter

A hazug tróger

Gajdics Ottó avatarja

Mivel a miniszterelnök úr logikája szerint egymás minősítgetése nem számít személyes érintettségnek, nyugodtan kijelenthetjük, hogy Magyar Péter egy impertinens bunkó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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