Sajátjaira is rátámad, a nők ellen a legerőszakosabb Magyar Péter

Varga Judit már ekkor utalt arra, hogy Magyar Péter bántalmazta őt a kapcsolatuk idején, és hogy korábban már hosszú ideje zsarolta őt a hangfelvétellel. Később egy 2020-as rendőrségi jelentés is kiszivárgott a sajtóban, ahol olvasható, milyen válogatott módszerekkel próbálta sakkban tartani volt feleségét Magyar Péter.

Varga Judit aztán egy interjúban tálalt ki arról, hogy milyen ember is valójában a volt férje. Elmondása szerint házasságuk alatt rendszeresen verbálisan bántalmazta, megalázta őt, a gyerekei előtt is. Egy alkalommal, amikor állapotos volt, a felhoz lökte Vargát az elmondása szerint, máskor az övét dobta hozzá a beszámoló szerint.

Vogel Evelin is kitálalt

Magyar Péter politikai pályájában nem okozott törést a Varga Judit-interjú, hamarosan a magánéletében is újabb sikert ért el, új barátnőjeként Vogel Evelint mutatta be a nyilvánosság előtt. Vogel Evelin rendszeresen mutatkozott Magyar Péterrel, kapcsolatuk jól dokumentáltan része volt a Tisza Párt felemelkedéséről szóló történetnek is.

Miután szakítottak Vogel Evelin kitálalt. Egy interjúban mondta el, hogy Magyar Péter vele szemben is agresszívan, megfélemlítően viselkedett. Őt, és egyébként a Tisza Párt más női munkatársait is lekezelően szídta, megalázta. Vogel Evelin kapcsolatuk végén átverve érezte magát, Magyar Péter kezdetben Oscar-díjas szerepléssel rabolta el a szívét, állítása szerint, majd amikor szakítottak, közölte vele, hogy az ő pozíciójáól bármelyik nőt megkaphatja az országban.