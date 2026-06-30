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Sajátjaira is rátámad, a nők ellen a legerőszakosabb Magyar Péter

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Hétfőn a parlamentben támadt rá két női politikusra Magyar Péter. A miniszterelnök egy számára kínosnak tűnő ügyben vagdalkozott: Forsthoffer Ágnes házelnököt rendre utasította, és a távollétében megtiltotta neki, hogy máskor elvegye tőle a szót, Hegedűs Barbara fideszes képviselőt viszont anyai és női mivoltában alázta meg. Valamiért Magyar Péter mindig is a nőkkel szemben mutatta ki igazán a foga fehérjét.

Kreft-Horváth Márk
2026. 06. 30. 8:38
Fotó: Hatlaczki Balazs
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Varga Judit vallomása: terrorban tartotta őt volt férje

Emlékezetes, Magyar Péter 2024-ben, mint Varga Judit egykori igazságügyi miniszter volt férje jelent meg a nyilvánosságban. Korábban, 2021-ben már volt arról szó, hogy három közös gyerek után el fognak válni, azonban ez csak 2023-ban következett be. Magyar Péter ezután lépett politikai pályára, az első politikai akciója pedig az volt, amikor nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amin a volt felesége szavai hallhatóak. 

Varga Judit már ekkor utalt arra, hogy Magyar Péter bántalmazta őt a kapcsolatuk idején, és hogy korábban már hosszú ideje zsarolta őt a hangfelvétellel. Később egy 2020-as rendőrségi jelentés is kiszivárgott a sajtóban, ahol olvasható, milyen válogatott módszerekkel próbálta sakkban tartani volt feleségét Magyar Péter. 

Varga Judit aztán egy interjúban tálalt ki arról, hogy milyen ember is valójában a volt férje. Elmondása szerint házasságuk alatt rendszeresen verbálisan bántalmazta, megalázta őt, a gyerekei előtt is. Egy alkalommal, amikor állapotos volt, a felhoz lökte Vargát az elmondása szerint, máskor az övét dobta hozzá a beszámoló szerint. 

Vogel Evelin is kitálalt

Magyar Péter politikai pályájában nem okozott törést a Varga Judit-interjú, hamarosan a magánéletében is újabb sikert ért el, új barátnőjeként Vogel Evelint mutatta be a nyilvánosság előtt. Vogel Evelin rendszeresen mutatkozott Magyar Péterrel, kapcsolatuk jól dokumentáltan része volt a Tisza Párt felemelkedéséről szóló történetnek is. 

Miután szakítottak Vogel Evelin kitálalt. Egy interjúban mondta el, hogy Magyar Péter vele szemben is agresszívan, megfélemlítően viselkedett. Őt, és egyébként a Tisza Párt más női munkatársait is lekezelően szídta, megalázta. Vogel Evelin kapcsolatuk végén átverve érezte magát, Magyar Péter kezdetben Oscar-díjas szerepléssel rabolta el a szívét, állítása szerint, majd amikor szakítottak, közölte vele, hogy az ő pozíciójáól bármelyik nőt megkaphatja az országban. 

Női riporterekkel szemben van igazán elemében Magyar Péter

Nem csak volt párjait, hanem a sajtó munkatársait is előszeretettel alázza Magyar Péter, kifejezetten azokban a helyzetekben lubickol, amikor női riporter kérdezné. Emlékezetes, amikor Brüsszelben Baraczka Eszter, az M1 tudósítója próbált kérdéseket feltenni az akkor még EP-képviselő pártelnöknek, Magyar Péter válasz helyett rátámadt, és arról kezdett beszélni, hogy szerinte a köztévében hazudnak róla és a pártjáról. Később, amikor már a kamerák nem vették, azzal fenyegette meg Baraczka Esztert, hogy ki fogják vizsgálni, mennyi a fizetése, milyen ingatlanjai vannak.

Emlékezetes csörtéket folytatott le a HírTV riporterével is Magyar Péter. Futó Boglárka többször próbált kérdéseket feltenni az akkor még kampányoló miniszterelnök-jelöltnek. Magyar Péter ezekre kezdetben válaszolgatott, majd a követőit elkezdte ráuszítani a riporternőre. Amikor az eseményeiről tudósított, többször ráirányítatta a kamerát, hangsúlyozva, hogy számára a HírTV egy propaganda-adó, amit a gyűlésein részt vevők fújolással, Futó Boglárka szidalmazásával vettek tudomásul. 

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