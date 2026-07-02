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Magyar Péter is ott van a kormányszóvivői tájékoztatón – Ősszel nyilvánosságra hozzák az ügynökakták egy részét

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Több, az elmúlt napokban nagy visszhangot kiváltó kormányzati kezdeményezés is napirendre kerülhet a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Várhatóan ismertetik az Alaptörvény 17. módosításának részleteit, amely egyebek mellett érinti a köztársasági elnök megbízatását, az alkotmánybírák nyugdíjazását és az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozását.

Gábor Márton
2026. 07. 02. 14:49
Fotó: Mediaworks
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Magyar Péter megerősítette, hogy a vállalásaikkal ellentétben nem 700, hanem mindössze 400 ezer gyermekre terjesztik ki a támogatást. A miniszterelnök közölte, a százezer forint első, ötvenezer forintos részletét augusztus 24-ig, a második felét pedig utalvány formájában novemberig kapják meg a családok. Magyar Péter emellett arra is utalást tett, hogy a jövőben egy teljesen más rendszerben fogják a családok megkapni a támogatást.

A miniszterelnök ezt követően arról beszélt, a magyar kormány folyamatosan értékeli a venezuelai földrengés miatt kialakult helyzetet, illetve 250 millió forintos egészségügyi csomagot, és százmillió forintos gyorssegélyt adományoz a venezuelai államnak. 

A földrengésben magyar honfitársunk nem vesztette életét, ugyanakkor többen is jelentős anyagi kárt szenvedtek

– emelte ki Magyar Péter.

A miniszterelnök az elmúlt napokban hazánkon átvonuló hőhullámmal kapcsolatban hangsúlyozta, ezt a rendkívüli helyzetet egy olyan víziközmű rendszerrel kellett elvégezni, amelyből több ezer milliárd forint hiányzik. A kormányfő elmondta, az országosban óránként 10-11 csőtörés történik, és a tisztított víz húsz százaléka elszivárog. A vízkorlátozások kapcsán Magyar Péter kiemelte, több helyen is érvényben van még a szigorítás, amelynek célja a szolgáltatások összeomlásának elkerülése.

A miniszterelnök ezt követően vízügyi reformokról beszél azt ígérte, hogy komplex vízügyi intézkedéscsomagot készítenek elő, a mezőgazdaság alkalmazkodását külön program segíti majd, és az új klímatörvényt is hamarosan el fogadják.

Magyar Péter elmondta, a tárgyalt Ruff Bálint társaságában a Velencei Bizottság elnökével, majd pedig kiemelte, a jövőben is szoros kapcsolatot fognak ápolni a szervezettel, és megfogadják annak javaslatait.

A kormányfő bejelentette, a terveik szerint a jövő héten benyújtják az Alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot. A miniszterelnök elmondta, ezen módosításban a vármegyéket megyékké, a főispánokat pedig kormánymegbízottakká fogják visszanevezni. 

A miniszterelnök elmondta, a főispánok átnevezése miatt több mint száz jogszabályt kell módosítani. A vezető tisztségviselők kinevezése kapcsán is bejelentést tett Magyar Péter, a jövőben tizenkettő helyett hat évre választanak majd alkotmánybírókat, akik mindössze egyszer lesznek újraválaszthatók.

Magyar Péter ezt követően Debrecen polgármesterét, Papp Lászlót kezdte támadni, és kijelentette, szerinte a polgármesternek tudomása volt arról, hogy a gyárak szennyezése átlépi az előre meghatározott határértékeket.

Magyar Péter újságírói kérdésre válaszolva észak-koreai náci propagandagyárnak nevezte a közmédiát, majd ismét azt a hamis narratívát közvetítette, amely szerint őt magát két éven keresztül nem engedték be a közmédia adásába. Mindezt a miniszterelnök annak ellenére mondta, hogy az MTVA korábbi közlése szerint Magyar Pétert több ízben is meghívták a műsoraikba, azonban az akkor még ellenzéki politikus nem vállalta a szereplést. 

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Borítókép: Kormányszóvivők (Forrás: Mediaworks)

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