Magyar Péter is ott van a kormányszóvivői tájékoztatón – Ősszel nyilvánosságra hozzák az ügynökakták egy részét

Magyar Péter megerősítette, hogy a vállalásaikkal ellentétben nem 700, hanem mindössze 400 ezer gyermekre terjesztik ki a támogatást. A miniszterelnök közölte, a százezer forint első, ötvenezer forintos részletét augusztus 24-ig, a második felét pedig utalvány formájában novemberig kapják meg a családok. Magyar Péter emellett arra is utalást tett, hogy a jövőben egy teljesen más rendszerben fogják a családok megkapni a támogatást.

A miniszterelnök ezt követően arról beszélt, a magyar kormány folyamatosan értékeli a venezuelai földrengés miatt kialakult helyzetet, illetve 250 millió forintos egészségügyi csomagot, és százmillió forintos gyorssegélyt adományoz a venezuelai államnak.

A földrengésben magyar honfitársunk nem vesztette életét, ugyanakkor többen is jelentős anyagi kárt szenvedtek

– emelte ki Magyar Péter.

A miniszterelnök az elmúlt napokban hazánkon átvonuló hőhullámmal kapcsolatban hangsúlyozta, ezt a rendkívüli helyzetet egy olyan víziközmű rendszerrel kellett elvégezni, amelyből több ezer milliárd forint hiányzik. A kormányfő elmondta, az országosban óránként 10-11 csőtörés történik, és a tisztított víz húsz százaléka elszivárog. A vízkorlátozások kapcsán Magyar Péter kiemelte, több helyen is érvényben van még a szigorítás, amelynek célja a szolgáltatások összeomlásának elkerülése.

A miniszterelnök ezt követően vízügyi reformokról beszél azt ígérte, hogy komplex vízügyi intézkedéscsomagot készítenek elő, a mezőgazdaság alkalmazkodását külön program segíti majd, és az új klímatörvényt is hamarosan el fogadják.

Magyar Péter elmondta, a tárgyalt Ruff Bálint társaságában a Velencei Bizottság elnökével, majd pedig kiemelte, a jövőben is szoros kapcsolatot fognak ápolni a szervezettel, és megfogadják annak javaslatait.

A kormányfő bejelentette, a terveik szerint a jövő héten benyújtják az Alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot. A miniszterelnök elmondta, ezen módosításban a vármegyéket megyékké, a főispánokat pedig kormánymegbízottakká fogják visszanevezni.

A miniszterelnök elmondta, a főispánok átnevezése miatt több mint száz jogszabályt kell módosítani. A vezető tisztségviselők kinevezése kapcsán is bejelentést tett Magyar Péter, a jövőben tizenkettő helyett hat évre választanak majd alkotmánybírókat, akik mindössze egyszer lesznek újraválaszthatók.