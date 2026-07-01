Meg is jelent a Magyar Közlönyben a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése

– A helyi közösségek által megválasztott vezetők javadalmazása ne az aktuális kormány vagy kormánypárti többség politikai ízlésének legyen a játékszere
– reagált korábban a javaslatra Navracsics Tibor.
A Fidesz önkormányzati kabinetének a vezetője szerint a lépés csupán egy újabb kicsinyes bosszú, amiért léteznek a Tiszához nem kötődő helyi vezetők
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